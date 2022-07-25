В Греции указали на распространение националистических идей в Турции

В Афинах опасаются возможных последствий националистического подъема в турецком обществе. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил глава МИД Греции Никос Дендиас.

В интервью для газеты «Катимерини» он прокомментировал недавний инцидент с участием лидера турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели. Во время одного из публичных мероприятий последнему вручили в подарок карту, на которой греческие острова в восточной части Эгейского моря, включая Крит, были обозначены как территории Турции.

«При других обстоятельствах мы назвали бы такое событие образным или забавным. Но в контексте преобладающей атмосферы это становится тревожным и опасным», — заключил Дендиас.

По его словам, националистическая риторика в отношении Греции исходит не только от представителей политической элиты, но постепенно захватывает и оппозицию, а со временем может получить еще большее распространение.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что, несмотря на отсутствие видимых перспектив для налаживания двусторонних отношений с Анкарой, обнадеживает тот факт, что международное сообщество признает абсурдность турецкой позиции.

Также Дендиас прокомментировал обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в 147 случаях нарушения греческой авиацией воздушного пространства соседней страны. Министр иностранных дел Греции заявил, что со стороны Турции было зарегистрировано 3954 аналогичных нарушения с начала года.

Ранее, 1 июля, Эрдоган отметил, что ряд лидеров стараются помирить Турцию и Грецию. Но, по его словам, турецкая сторона пока не рассматривает предложение, как, впрочем, и не планирует вступать в открытый конфликт.

Вместе с тем 28 июня он публично заявил, что нынешние действия Афин будут иметь «катастрофический конец».

21 мая официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил, что истребители F-16, принадлежащие ВВС Греции, дважды нарушали воздушное пространство страны 16 и 17 мая. Он подчеркнул, что Греция должна прекратить провокационные действия в Эгейском море, и призвал к укреплению доверия в двусторонних отношениях и стабилизации диалога в рамках НАТО.

При этом 12 мая парламент Греции путем голосования одобрил поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе.

Поправки в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США были подписаны 14 октября 2021 года министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.