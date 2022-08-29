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В Британии сообщили о дефиците батончиков Mars

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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В Соединенном Королевстве наступил дефицит шоколадных батончиков Mars. Об этом 28 августа сообщила газета The Telegraph.

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Ритейлеры уведомили своих клиентов о недельной нехватке кондитерского изделия. Сообщения о том, что Mars нет в наличии, появляются на сайтах супермаркетов.

Представители шотландских магазинов чипсов, продающих батончики Mars во фритюре в кляре как лакомство, также признали проблему их дефицита.

«Похоже, что проблемы с производством на стороне Mars могут вызывать пробелы между ритейлерами», — предположил один из представителей ритейла.

Компания Mars Wrigley также прокомментировала ситуацию.

«Мы наблюдаем высокий уровень спроса на ряд наших угощений. Мы производим значительные объемы и хотим заверить британскую общественность в том, что наши любимые бренды по-прежнему доступны по всей стране», — сообщила компания.

24 августа агентство Bloombeg рассказало о том, что ряд супермаркетов Британии начал стирать информацию о сроке годности с продаваемых продуктов. Данный тренд начала компания Morrisons. Она удалила маркировку с 90% упаковок молока собственного бренда, порекомендовав покупателям использовать вместо этого «нюхательный тест».

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. 17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

18 августа газета Daily Telegraph предсказала британцам голод из-за кризиса стоимости жизни и последствий ошибочной экополитики британского правительства. Британцам может начать не хватать еды из-за сокращения поголовья скота и пахотных земель в угоду квотам Евросоюза в предыдущие годы и рекордной инфляции, считает обозреватель.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды.

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