В супермаркетах Британии начали стирать срок годности с ряда продуктов питания

Супермаркеты Великобритании начали стирать маркировку со сроком годности с некоторых продуктов питания, чтобы уменьшить количество отходов. Об этом 24 августа пишет агентство Bloomberg.

«Компании Asda, Co-Op, Morrisons, Waitrose, Tesco и Marks & Spencer объявили о том, что будут полностью или частично стирать надписи с датами «годен до» и «употребить до» на некоторых продуктах», — говорится в материале.

В список продуктов, которые будут продаваться без маркировки, включены, в частности, молоко, йогурты, свежие фрукты и овощи.

В агентстве напомнили, что этот тренд начала компания Morrisons. Она удалила маркировку с 90% упаковок молока собственного бренда, порекомендовав покупателям использовать вместо этого «нюхательный тест».

По данным Bloomberg, все продуктовые магазины изменили внутреннюю политику и взяли на себя обязательства сокращать пищевые отходы.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. 17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

Ранее, 3 августа, газета The Guardian написала, что инфляция в королевстве взлетит до «астрономического» уровня уже в 2023 году. При этом экономисты считают, что резкий скачок вынудит Банк Англии пойти на активное повышение процентных ставок.

18 июля газета Daily Mail сообщила, что миллионы британских семей вынуждены сократить потребление мяса и рыбы из-за роста цен на продукты. Данные свидетельствуют, что многие британцы начали искать более дешевые источники белка, и это, вероятно, послужило росту продаж курицы. В публикации отмечается, что веганы тратят на продукты больше, чем среднестатистический житель страны.

До этого, 9 июля, стало известно, что из-за стремительного роста цен на электроэнергию над британцами нависла угроза нищеты. Во избежание катастрофических последствий британским семьям понадобится серьезная поддержка со стороны властей. Однако неизвестно, сможет ли Лондон защитить население от кризиса стоимости жизни.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды.