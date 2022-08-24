Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Мир
Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд

В супермаркетах Британии начали стирать срок годности с ряда продуктов питания

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супермаркеты Великобритании начали стирать маркировку со сроком годности с некоторых продуктов питания, чтобы уменьшить количество отходов. Об этом 24 августа пишет агентство Bloomberg.

Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций
Отказ от российских энергоресурсов кратно усилит дальнейший рост цен

«Компании Asda, Co-Op, Morrisons, Waitrose, Tesco и Marks & Spencer объявили о том, что будут полностью или частично стирать надписи с датами «годен до» и «употребить до» на некоторых продуктах», — говорится в материале.

В список продуктов, которые будут продаваться без маркировки, включены, в частности, молоко, йогурты, свежие фрукты и овощи.

В агентстве напомнили, что этот тренд начала компания Morrisons. Она удалила маркировку с 90% упаковок молока собственного бренда, порекомендовав покупателям использовать вместо этого «нюхательный тест».

По данным Bloomberg, все продуктовые магазины изменили внутреннюю политику и взяли на себя обязательства сокращать пищевые отходы.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. 17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

Ранее, 3 августа, газета The Guardian написала, что инфляция в королевстве взлетит до «астрономического» уровня уже в 2023 году. При этом экономисты считают, что резкий скачок вынудит Банк Англии пойти на активное повышение процентных ставок.

18 июля газета Daily Mail сообщила, что миллионы британских семей вынуждены сократить потребление мяса и рыбы из-за роста цен на продукты. Данные свидетельствуют, что многие британцы начали искать более дешевые источники белка, и это, вероятно, послужило росту продаж курицы. В публикации отмечается, что веганы тратят на продукты больше, чем среднестатистический житель страны.

До этого, 9 июля, стало известно, что из-за стремительного роста цен на электроэнергию над британцами нависла угроза нищеты. Во избежание катастрофических последствий британским семьям понадобится серьезная поддержка со стороны властей. Однако неизвестно, сможет ли Лондон защитить население от кризиса стоимости жизни.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022