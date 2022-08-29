Премьер Баварии назвал лучший вариант разрешения энергокризиса

Взрывной рост цен на энергоносители и сложная ситуация с поставками угрожает сбоями в энергоснабжении Германии. А попытки федерального правительства договориться с Катаром, Норвегией и Канадой не привели к решению проблемы, считает Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии, председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС).

Глава ХСС выступает за скорейшее расширение площадок с возобновляемыми источниками энергии и заявляет о намерении разместить более 1 тыс. новых ветряных установок в Баварии.

На территории федеральной земли — наибольшее число возобновляемых источников энергии в стране. И Зёдер намерен увеличить их число, осуществить планы по хранению природного углеводорода в болотах, расширению биоэнергетики и гидроэнергетики, рассказал он в интервью Второму немецкому телевидению (Zweites Deutsches Fernsehen, ZDF) 28 августа.

Однако у позиции Зёдера есть и противники, которые напоминают, что ветряные установки бесполезны при безветрии, как и солнечные батареи в пасмурный день. В 2021 году, согласно данным «Специализированного агентства ветроэнергетики», в Баварии было запущено 1139 ветроэнергетических установок. Это на 33 меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в Северном Рейне-Вестфалии их было 3561.

По словам Зёдера, ядерная энергетика может внести важный вклад в снижение цен на электроэнергию и решении энергокризиса. Даже в случае отказа от газа ядерная энергетика стала бы альтернативой, но в течение нескольких недель ее развитие откладывалось, критикует глава ХСС правительство страны.

В тот же день, 28 августа, вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек заявил в беседе со Der Spiegel о том, что в Германии газовые хранилища заполняются рекордными темпами. Настолько, что целевой показатель октября будет достигнут в начале сентября.

17 августа агентство Bloomberg сообщало, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Он отметил, что везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.