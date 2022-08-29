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Источник рассказал о ликвидации квалифицированного летного состава ВВС Украины

РИА Новости: квалифицированный летный состав бывших ВС Украины фактически ликвидирован
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Фото: РИА Новости
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Воздушно-космические силы (ВКС) и противовоздушная оборона (ПВО) РФ фактически ликвидировали квалифицированный летный состав военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил военно-дипломатический источник «РИА Новости».

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«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал собеседник.

Он также сказал, что такие потери авиации Киевом объясняются тем, что для боевых задач украинское руководство использовало бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которые не успели доучиться. По его словам, их сбивают обычно во время первого-второго боевого вылета.

Собеседник агентства также рассказал о неудачных попытках западных стран набрать контрактников-пилотов советских самолетов в восточноевропейских странах, в частности, в Польше — согласившиеся «уже в могилах и больницах».

По последним данным Министерства обороны России от 25 августа, с начала российской спецоперации были уничтожены 273 украинских военных самолета, 148 вертолетов и 1808 беспилотников.

27 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР. Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что самолет был обнаружен летчиками ВКС России в районе Малиновки.

25 августа российские военные поразили пять украинских боевых самолетов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. В результате атаки уничтожены по одному Су-27 и Су-24. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены. Он напомнил, что от Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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