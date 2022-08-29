Надежда Бабкина и театр «Русская песня» выступили в Луганской филармонии

Народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный академический театр «Русская песня» выступили в Луганской академической филармонии с концертной программой «Русская песня от души». В материале «Известий» 28 августа артистка рассказала о своих впечатлениях от концерта в Луганске и о волнении перед встречей со зрителями.

«Встретили шикарно! Там, по сути, были уже все подготовленные, мы ждали этого дня. Я здесь очень давно не была. А народ здесь всегда чудесный, гостеприимный. В общем, я скажу так: голодным никто никогда не оставался. Тебя и встретят, и накормят, а потом затянется разговор», — рассказала она.

Еще в пути народная певица ощущала волнение и колоссальный трепет перед выходом для луганской аудитории. Она добавила, что главная задача состоит для артиста в том, чтобы человек, пришедший на концерт, получил удовольствие и избавился от стресса.

«Люди-то здесь прекрасные, люди-то в чем виноваты, что случилась такая историческая несправедливость по отношению ко всему Донбассу? И к тому же Донецку, который страдает ежедневно. В чем они виноваты?» — поделилась Бабкина.

28 августа Министерство обороны РФ предъявило кадры выступления артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) перед военнослужащими, которые в ходе специальной военной операции борются за освобождение Донбасса. Концертную программу подготовили специально для военных. Она состоит из аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

Ранее, 25 августа, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил в Крыму перед российскими военными. Во время исполнения песни «Ковер-вертолет» над публикой пролетел военный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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