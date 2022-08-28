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Ансамбль ЦВО выступил перед российскими военными в Донбасе

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед военнослужащими, которые в ходе специальной военной операции борются за освобождение Донбасса. Кадры выступления 28 августа представило Министерство обороны РФ.

Концертную программу подготовили специально для военных. Она состоит из аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Кроме того, перед военнослужащими выступили инструменталисты, виртуозно владеющие скрипкой и балалайкой.

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Солдаты и офицеры с благодарностью приняли артистов и отметили высокий уровень их мастерства. В ходе концертного турне артисты ансамбля песни и пляски ЦВО посетят десять воинских частей Минобороны России.

18 августа звезды театра и кино, деятели культуры посетили в военном госпитале Ростова-на Дону раненых российских военнослужащих. Поддержать тех, кто сейчас проходит лечение и реабилитацию, приехали звезда сериалов «Петербургские тайны» и «Кадетство», народный артист России Валерий Баринов, заслуженный артист России актер Андрей Мерзликин, народный артист России солист Мариинского театра оперный певец Василий Герелло, актер и стендап-комик Стас Старовойтов, фолк-рок-группа «После 11».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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