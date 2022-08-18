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Артисты посетили в госпитале Ростова-на-Дону раненых в спецоперации

Артисты и музыканты посетили в госпитале Ростова-на-Дону раненых в спецоперации военных ВС РФ
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Звёзды театра и кино, деятели культуры посетили в военном госпитале Ростова-на Дону российских военнослужащих, раненых в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Поддержать тех, кто сейчас проходит лечение и реабилитацию, приехали звезда сериалов «Петербургские тайны» и «Кадетство», народный артист России Валерий Баринов, заслуженный артист России актёр Андрей Мерзликин, народный артист России солист Мариинского театра оперный певец Василий Герелло, актер и стэндап-комик Стас Старовойтов, фолк-рок-группа «После 11».

Выступление проходило под открытым небом в парке медицинского учреждения.

Глава ВСУ признал тяжелое положение Украины на фронте. Онлайн спецоперации 17 августа
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«Мои встречи с ними дают мне гораздо больше, чем им со мной. Я смотрю на тех людей, которые ломают историю. Важность того события, которое сейчас происходит здесь. Будет оно оценено через несколько лет только наверно, и на плечи вот этих молодых ребят, которые еще только начинают жить, легла эта ответственность не только за нашу страну, за весь мир», — отметил народный артист России Валерий Баринов.

Деятели культуры выказывали участникам спецоперации свое восхищение и уважение, а также делились с ними своими творческими планами.

«Приехать сюда и помочь тем, благодаря кому мы продолжаем жить привычной жизнь, и сказать свои слова поддержки, чтобы ребята не теряли дух и радость. Радость, как известно, — признак самого настоящего здоровья», — сказал заслуженный артист России актёр Андрей Мерзликин.

После концерта военнослужащие получили возможность пообщаться в неформальной обстановке с любимыми артистами и сфотографироваться на память.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина провела в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко концерт в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России для военнослужащих — участников спецоперации. Певица исполнила свои известные песни и поблагодарила военных за их героизм.

Кроме того, 29 июля Александр Иванов и рок-группа «Рондо» выступили с концертной программой перед военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье. Также в тот день сообщалось, что в госпитале открылась выставка войлочной скульптуры «Узелки на память» основателя уникального жанра, лауреата и победителя международных фестивалей и выставок Ирины Андреевой.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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