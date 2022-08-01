Лариса Долина выступила в госпитале им. Бурденко для участников спецоперации

Народная артистка России Лариса Долина 1 августа провела в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко концерт в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России для военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Певица исполнила известные песни, в частности, «Погода в доме», «На танец» и «Эй, моряк, ты слишком долго плавал», после чего пообщалась с военнослужащими, выразила им слова благодарности и гордости за героизм, проявленный во время защиты Донбасса.

«Поздравляю всех с Днем Военно-Морского Флота. Хочу пожелать всем мирного неба, пожелать вам счастья, здоровья. Пожелать всем кто выбрал эту профессию, чтобы вы никогда об этом не пожалели, попутного ветра всем вам», — сказала артистка после выступления.

31 июля, в последнее воскресенье месяца, в России отметили День ВМФ России. По всей стране прошли торжества в честь праздника. Главный парад в Кронштадте принимал президент России Владимир Путин, который поздравил моряков с их профессиональным праздником. Также поздравил военнослужащих и министр обороны России Сергей Шойгу, пожелавший им «счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины».

24 июля ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил для участников спецоперации на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Концертная программа была подготовлена специально для военнослужащих. Она состояла из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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