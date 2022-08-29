Пушков назвал чушью обвинения России в росте цен на энергию

Попытки исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона переложить на Россию вину за рост цен на электроэнергию являются чушью. Такое заявление 28 августа сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Джонсон пытается переложить на президента России ответственность за резкий рост цен на энергию в Британии. Что за чушь?» — написал он.

Политик подчеркнул, что причиной энергокризиса в Европе стали санкции, введенные против России, попытки заменить российские энергоресурсы американскими и разрыв имеющихся с Россией экономических связей.

«На деле Джонсон пытается оправдать бездарность своих решений, которые он принимал вместе с другими членами «большой семерки», призывая их показать свои грудные мышцы [президенту России Владимиру] Путину. Показывать, правда, оказалось нечего. Вот и неистовствует», — сделал вывод Пушков.

В тот же день Джонсон призвал подданных Великобритании готовиться к серьезному росту цен на электроэнергию этой зимой и назвал предстоящие счета за нее «ошеломляющими». При этом он пообещал, что правительство якобы будет помогать британцам пережить кризис.

27 августа Evening Standard дала нестандартные советы британцам по экономии электроэнергии. Газета рекомендовала законопатить окна и мыть посуду в тазике.

26 августа стало известно, что эксперты и благотворительные организации предрекли опасность для жизни британцев из-за повышения цен на газ и электричество. Специалисты, в частности, отметили, что в опасности находится здоровье детей, так как они могут провести грядущую зиму в холодных домах.

В тот же день газета The Financial Times написала, что из-за повышения цен на энергию жителям Великобритании на ближайшее Рождество предстоит сделать выбор между отоплением и едой.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне назревающего энергокризиса в Европе. Одной из его причин стал отказ от российской энергии странами ЕС из-за спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, которая проводится с 24 февраля.

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