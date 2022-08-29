Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»

Окончательно перекрыв прокачку газа по трубопроводу «Северный поток», Россия нанесет Европе смертельный удар. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил в своей статье для Daily Express аналитик Тибо Спирле.

Он напомнил, что несмотря на то, что РФ заявила о приостановке работы газопровода с 31 августа по 2 сентября, в Европе тревожатся о продлении перекрытия на более длительный срок. По словам аналитика, это нанесет Евросоюзу «смертельный удар».

«Полное закрытие «Северного потока» может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года», — привел Спирле слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.

Автор материала добавил, что хотя ЕС и сократил российскую долю в поставках топлива, он по-прежнему зависит от российских энергоносителей. По его словам, в настоящее время у Европы нет достойных альтернатив, чтобы справиться с дефицитом.

Спирле также напомнил, что предыдущее отключение газопровода на 10 дней вызвало серьезное напряжение в Европе. Тогда страны стали быстрее заполнять свои хранилища, 26 июля главы энергетических ведомств стран Евросоюза согласовали план сокращения потребления газа в альянсе.

26 августа, биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. Исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.