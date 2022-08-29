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Лавров заявил о попытках Запада заставить страны мира изменить отношение к России

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Соединенные Штаты Америки, Великобритания и послушная им Европа пытаются заставить другие страны изменить мнение о России. Для этого их могут пытаться ломать «через колено». Такое заявление 28 августа слелал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию. Их ломают «через колено», грубейшими методами» , — сказал Лавров в интервью телеканалу «Звезда», приуроченному к выходу документального фильма о Движении неприсоединения.

Он также напомнил, что Запад не стесняется публичных высказываний о том, что тому, кто проявит непослушание, будет «нехорошо».

«Когда подобного рода неприемлемые, хамские угрозы звучат в адрес, например, Индии, это наводит на мысль, насколько адекватны западные ораторы и понимают ли они национальную идентичность такого народа, как индийский», — заметил министр.

Лавров добавил, что западные страны сейчас живут санкциями. Они подменили ими то, что раньше называлось дипломатией. В то же время у многих иностранных политиков и деятелей есть сомнения, касающиеся разумности вводимых ограничений и боязнь последствий подобного давления на Россию.

Так, 27 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил нежелание страны вести переговоры о каких-либо санкциях, влияющих на поставки нефти и газа. Он указал, что в нынешних реалиях у ЕС нет никакой возможности избавиться от российской энергетической зависимости, «пока невозможно транспортировать природный газ в поездах и рюкзаках». 24 августа глава МИД страны сообщил, что Венгрия заинтересована в скорейшем установлении мира и не планирует принимать участие в новом пакете энергетических санкций против России.

9 июля глава палаты экономики Австрии Харальд Марер заявил, что антироссийские санкции придумали «только одним полушарием мозга». Он усомнился в их продуманности и назвал политическим решение властей встать на сторону Украины.

Еще в марте российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

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