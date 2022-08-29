Лавров заявил о попытках Запада заставить страны мира изменить отношение к России

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и послушная им Европа пытаются заставить другие страны изменить мнение о России. Для этого их могут пытаться ломать «через колено». Такое заявление 28 августа слелал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию. Их ломают «через колено», грубейшими методами» , — сказал Лавров в интервью телеканалу «Звезда», приуроченному к выходу документального фильма о Движении неприсоединения.

Он также напомнил, что Запад не стесняется публичных высказываний о том, что тому, кто проявит непослушание, будет «нехорошо».

«Когда подобного рода неприемлемые, хамские угрозы звучат в адрес, например, Индии, это наводит на мысль, насколько адекватны западные ораторы и понимают ли они национальную идентичность такого народа, как индийский», — заметил министр.

Лавров добавил, что западные страны сейчас живут санкциями. Они подменили ими то, что раньше называлось дипломатией. В то же время у многих иностранных политиков и деятелей есть сомнения, касающиеся разумности вводимых ограничений и боязнь последствий подобного давления на Россию.

Так, 27 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил нежелание страны вести переговоры о каких-либо санкциях, влияющих на поставки нефти и газа. Он указал, что в нынешних реалиях у ЕС нет никакой возможности избавиться от российской энергетической зависимости, «пока невозможно транспортировать природный газ в поездах и рюкзаках». 24 августа глава МИД страны сообщил, что Венгрия заинтересована в скорейшем установлении мира и не планирует принимать участие в новом пакете энергетических санкций против России.

9 июля глава палаты экономики Австрии Харальд Марер заявил, что антироссийские санкции придумали «только одним полушарием мозга». Он усомнился в их продуманности и назвал политическим решение властей встать на сторону Украины.

Еще в марте российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.