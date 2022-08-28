Стоимость эвакуированных элитных авто в Москве достигла 3 млрд рублей

Общая стоимость отправленных на штрафстоянку элитных автомобилей, на которых должен был состояться пробег в Москве, достигла 3 млрд рублей. Об этом 28 августа узнали «Известия».

Утром в этот день полиция пресекла проведение несанкционированного заезда, организованного криптоблогером Алексеем Хитровым. Участники пробега собрались в 5 км от «Москва-Сити» и собирались массово выехать за город на дорогую вечеринку, однако не получили соответствующего разрешения.

В итоге люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих были эвакуированы на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Хитров — 28-летний уроженец Санкт-Петербурга, называет себя венчурным инвестором. У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческие тренинги. Он также является генеральным директором компании «Квик Шок».

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. В стоимость самого дорогого пакета входили персональный менеджер, ночь в номере люкс пятизвездочного отеля и эксклюзивные развлечения.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.