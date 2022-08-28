В центральный район Северодонецка подали воду

В центральном районе Северодонецка Луганской Народной Республики налажена подача воды. Об этом 28 августа журналистам сообщил и.о. главы городской администрации Николай Моргунов.

«Чтобы обеспечить город водой, мы сегодня подали электроэнергию на водозаборы города, которые оказались в рабочем состоянии. Электроэнергия была подана через мощные генераторы. Осуществлен пробный пуск воды. <…> Мы подали воду в центральную часть города — проспект Центральный», — отметил он.

Моргунов уточнил, что сейчас вода подается в колонки, из которых горожане могут набирать воду по графику. Впоследствии специалисты проведут инвентаризацию сети, починят прорывы.

«Все заверения, что украинской властью вкладывались деньги в сети, построенные в СССР, — это ложь. Нам сегодня приходится работать с очень изношенными сетями, возведенными в 1950–1960-е годы», — отметил он, добавив, что коммуникации сильно пострадали от агрессивных действий со стороны Украины.

По словам главы горадминистрации, разминирование территории Северодонецка вышло на завершающую стадию, саперам осталось обезопасить отдельные здания.

Ранее, 28 августа, Моргунов допустил возобновление работы завода «Азот» в Северодонецке. Он заявил, что город не представляет свою судьбу без «Азота» и перспективы его запуска есть.

Подготовка к возобновлению работы освобожденного от украинских националистических формирований предприятия «Азот» началась еще 23 июля. По словам Моргунова, предприятие после пережитых событий сохранилось, однако в нем есть повреждения. Первостепенной задачей были его разминирование и подключение электричества.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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