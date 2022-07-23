В Северодонецке рассказали о подготовке завода «Азот» к возобновлению работы

На освобожденном от боевиков заводе «Азот», расположенном в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР), началась подготовка к возобновлению работы предприятия. Об этом рассказал 23 июля корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину исполняющий обязанности главы администрации города Николай Моргунов.

По его словам, предприятие после пережитых событий сохранилось, однако в нем есть повреждения. Первостепенной задачей сейчас является его разминирование и подключение электричества.

«Отраден факт, что сегодня коллектив, который работал на предприятии, не собирается никуда уходить. Он собирается и дальше работать, возрождать его, понимая, что это — бюджетообразующее предприятие города, чтобы тем самым дать новый глоток воздуха Северодонецку», — сказал Моргунов.

Он также уточнил, что на «Азоте» сохранено оборудование и механизмы. Руководство предприятия также осталось на месте, сохранен весь состав технических работников.

«Достаточно активно проводятся работы по разминированию, что нам в ближайшее время позволит производить уже восстановление линии электропередачи, водоводов и так далее», — сообщил руководитель.

13 июля Моргунов указал, что на химпредприятие «Азот» в Северодонецке трудоустроились 14 человек на работу временного характера. По его словам, власти ЛНР разрабатывают изменения в законодательство, чтобы работодатели могли привлекать пенсионеров к подобной работе.

4 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал территорию химического предприятия «Азот», где обнаружил много загадочных автомобилей. Журналист показал внедорожник, покрашенный в цвет хаки. У автомобиля прострелен капот, а на одной из его дверей написано «Ахмат». Как предположил Зименкин, так могли отметиться военнослужащие из Чечни.

Ранее, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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