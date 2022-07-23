Реклама
Прямой эфир
Мир
Сунак назвал себя аутсайдером в гонке за пост премьера Великобритании
Мир
ЛГБТ-флаг впервые водрузили над бундестагом в Берлине
Мир
В Запорожской области подписан указ о создании избиркома для референдума
Мир
Задержан работавший на разведку Украины житель Херсона
Происшествия
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью
Мир
Британские дети попросили Трасс выгнать Джонсона из резиденции
Мир
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
Мир
Эрдоган анонсировал начало вывоза зерна по Черному морю в ближайшие дни
Мир
Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России
Мир
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Мир
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сюжет:

В Северодонецке рассказали о подготовке завода «Азот» к возобновлению работы

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На освобожденном от боевиков заводе «Азот», расположенном в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР), началась подготовка к возобновлению работы предприятия. Об этом рассказал 23 июля корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину исполняющий обязанности главы администрации города Николай Моргунов.

По его словам, предприятие после пережитых событий сохранилось, однако в нем есть повреждения. Первостепенной задачей сейчас является его разминирование и подключение электричества.

Освобожден и обезврежен: как украинские формирования выбили с «Азота»
Северодонецк полностью под контролем ЛНР, союзные войска вошли в Лисичанск и успешно продвигаются в городской черте

«Отраден факт, что сегодня коллектив, который работал на предприятии, не собирается никуда уходить. Он собирается и дальше работать, возрождать его, понимая, что это — бюджетообразующее предприятие города, чтобы тем самым дать новый глоток воздуха Северодонецку», — сказал Моргунов.

Он также уточнил, что на «Азоте» сохранено оборудование и механизмы. Руководство предприятия также осталось на месте, сохранен весь состав технических работников.

«Достаточно активно проводятся работы по разминированию, что нам в ближайшее время позволит производить уже восстановление линии электропередачи, водоводов и так далее», — сообщил руководитель.

13 июля Моргунов указал, что на химпредприятие «Азот» в Северодонецке трудоустроились 14 человек на работу временного характера. По его словам, власти ЛНР разрабатывают изменения в законодательство, чтобы работодатели могли привлекать пенсионеров к подобной работе.

4 июля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал территорию химического предприятия «Азот», где обнаружил много загадочных автомобилей. Журналист показал внедорожник, покрашенный в цвет хаки. У автомобиля прострелен капот, а на одной из его дверей написано «Ахмат». Как предположил Зименкин, так могли отметиться военнослужащие из Чечни.

Ранее, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил ЛНР.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022