Предприятие химической промышленности «Азот» в городе Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) может возобновить работу. Исполняющий обязанности главы городской администрации Николай Моргунов в воскресенье, 28 августа, в ходе общения с журналистами не исключил такой вероятности.

«Прогнозы — самое неблагодарное дело. Хочу сказать коротко: сегодня Северодонецк не представляет свою судьбу без «Азота». Перспективы есть», — рассказал Моргунов.

Подготовка к возобновлению работы освобожденного от украинских националистических формирований предприятия «Азот» началась еще 23 июля. По словам Моргунова, предприятие после пережитых событий сохранилось, однако в нем есть повреждения. Первостепенной задачей были его разминирование и подключение электричества.

На «Азоте» сохранено оборудование и механизмы. Руководство предприятия также осталось на месте, сохранен весь состав технических работников.

13 июля Моргунов указал, что на химпредприятие «Азот» в Северодонецке трудоустроились 14 человек на работу временного характера. По его словам, власти ЛНР разрабатывают изменения в законодательство, чтобы работодатели могли привлекать пенсионеров к подобной работе.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

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