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FT: в ЕС планируют поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией

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Главы МИД стран Евросоюза поддержат приостановку упрощенного режима выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом 28 августа сообщила Financial Times.

По данным издания, этот вопрос будет в повестке дня неформальной встречи в Праге, которая состоится 30 и 31 августа.

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Таким образом в Евросоюзе намерены снизить число выдаваемых виз россиянам в ответ на требование ряда стран полностью прекратить выдачу разрешений на въезд.

Отмечается, что к концу года ЕС может принять более радикальные ограничительные меры в отношении российских граждан.

23 августа министр внутренних дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России. Он может быть введен, несмотря на общую позицию стран ЕС по этому вопросу.

В то же время 19 августа МИД Португалии выступил против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС. Страна намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что едва представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Он также напомнил о введенных ФРГ санкциях в отношении отдельных граждан России.

Предложение о запрете оформления шенгенских виз россиянам было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Вопрос запрета на выдачу виз обсуждается на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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