Организатор автопробега обманул покупателей билетов на марафон

Организатор автопробега First Club Rally Алексей Хитров обманул гостей при продаже билетов на марафон в Москве. На сайте мероприятия он указал, что все три дня гостей будут сопровождать экс-сотрудники спецслужб.

«За безопасность на мероприятии будут отвечать бывшие сотрудники спецслужб, имеющие боевой опыт, чтобы не было никаких конфликтов на дороге», — говорится в тексте.

По данным «Известий», к Хитрову приходили правоохранительные органы еще в Санкт-Петербурге, откуда он сам. Они предупредили его о незаконности подобных мероприятий без предварительного согласования с властями. Возможно по этой же причине место дальнейшей дислокации было засекречено.

«Почему место скрыто? Чтобы никто не знал наше направление, куда и в какую сторону мы едем. 200 машин, это много, хайп вокруг мероприятия большой и, думаю, вы не хотите приехать на локацию и встретить множество непонятных людей, которые будут бегать и фоткаться с вашими машинами и нарушать ваш комфорт», — добавлено на сайте First Club Rally.

Стоимость билета достигала 300 тыс. руб.

Хитров привез в российскую столицу на эвакуаторе свои автомобили McLaren 720S и Mercedes-Benz G-Класса AMG 63, переделанный в Brabus.

Хитров — 28-летний уроженец Санкт-Петербурга, называет себя венчурным инвестором. У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческие тренинги. Он также является генеральным директором компании «Квик Шок». Она занимается торговлей в интернете, коммерческими консультациями, сопровождением бизнеса и организацией выставок. Ее чистая прибыль за прошлый год составила 850 тыс. рублей. Также Хитров владел половиной компании «Эдстам» и ныне ликвидированной «Сототи».

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. В стоимость самого дорогого пакета входили персональный менеджер, ночь в номере люкс пятизвездочного отела и эксклюзивные развлечения. Однако в ГИБДД пресекли автопробег. Суперкары поместили на штрафстоянку на Вагоноремонтной улице.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.