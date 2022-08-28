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FT сообщила о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией

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Фото: TASS/URA.RU/Екатерина Сычкова
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Министры иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом в воскресенье, 28 августа, пишет газета Financial Times.

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По данным издания, поддержку такому решению выскажут в ходе двухдневной неформальной встречи, которая начнется в Праге уже во вторник.

Итогом должно стать снижение количества выдаваемых гражданам России виз после призыва ряда европейских стран ввести на это полный запрет. Также ЕС примет более радикальные меры уже к концу 2022 года.

Даже в случае введения запрета на посещение россиянами стран Шенгенского соглашения, всегда останутся категории граждан, которых ограничения не коснутся, отмечается в материале.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

Однако в других европейских странах не удается прийти к консенсусу по данному вопросу. Так, 19 августа в МИД Португалии выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС. При этом Португалия намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге, которая должна состояться 30–31 августа.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Он также напомнил о введенных ФРГ санкциях в отношении отдельных граждан России.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Вопрос запрета на выдачу виз обсуждается на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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