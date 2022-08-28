Потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава

В результате наступательных действий военных союзных войск в Артемовске потери вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 60% личного состава. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава», — заявил Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Также Конашенков рассказал об уничтожении до 150 националистов после удара ВКС России по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ).

В том же районе в результате высокоточного удара было уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ.

Накануне Конашенков доложил об уничтожении до 100 националистов и трех боевых машин РСЗО «Град» под Харьковом. Помимо этого в результате ударов оперативно-тактической авиации в районе Квитневое Николаевской области было ликвидировано свыше 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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