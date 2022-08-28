ВКС России ликвидировали до 150 националистов в Славянске

В Славянске уничтожено до 150 националистов после удара ВКС России по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР). Ликвидировано до 150 националистов и десяти единиц автомобильной и бронетанковой техники», — заявил он на брифинге.

В том же районе в результате высокоточного удара было уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ.

Кроме того, за сутки были поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады в районе Курахово ДНР, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139 районах.

Также в этот день стало известно о потере ВСУ более 60% личного состава на донецком направлении. Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения 241-й бригады территориальной обороны из района боевых действий под Артемовском в Киев для доукомплектования.

Накануне официальный представитель оборонного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об уничтожении до 100 националистов и трех боевых машин РСЗО «Град» под Харьковом. Помимо этого в результате ударов оперативно-тактической авиации в районе Квитневое Николаевской области было ликвидировано свыше 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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