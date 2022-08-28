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«Известия» показали последствия обстрела Донецка снарядами натовского калибра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецк снарядами 155-миллиметрового калибра, которые применяются странами НАТО. Кадры с последствиями ударов в воскресенье, 28 августа, оказались в распоряжении «Известий».

«Трое детей. Не дай бог, чтобы что-то произошло. <...>< Еще немного и дом бы взорвало», — рассказала одна из жительниц Донецка.

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На вопрос корреспондента о том, есть ли пострадавшие, она ответила отрицательно: «Бог отвел, что они отдыхают. Бог есть на свете. Не поверю, что его нет».

В Совместном центре контроля и координации Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили о трех выпущенных снарядах 155-миллиметровых калибра по направлениям: населенный пункт Орловка — Киевский район Донецка. Также из населенного пункта Красногоровка в сторону Кировского и Петровского районов города было запущено шесть снарядов калибра 152 мм.

24 августа украинские боевики трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии. Удары были нанесены из населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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