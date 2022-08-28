WP: США расширили поставки вооружений на Украину морским транспортом

США расширили поставки оружия Киеву морским путем. Об этом рассказала газета The Washington Post 27 августа со ссылкой на представителей Пентагона.

Отправка вооружений через море началась спустя несколько недель после начала спецоперации в Донбассе, но широкий масштаб приобрела весной. В частности, именно этот способ доставки вооружений киевскому режиму был использован американцами для предоставления украинским боевикам гаубичной артиллерии и крупнокалиберных боеприпасов.

Американские военные чиновники отказались уточнять маршруты следования своего оружия на Украину, но отметили, что часть оружия США попадает «прямо на поле боя», а другая используется для пополнения запасов США в других странах Европы и потом оттуда отправляется украинским властям.

Издание обращает внимание на то, что хотя воздушная переброска и является более оперативной, морской путь позволяет доставлять гораздо больше вооружений, что позволит киевскому режиму сделать более крупные запасы оружия.

Также обозреватель подчеркивает, что подобные поставки вооружений свидетельствуют о том, что США видят конфликт вокруг Украины как долгосрочный, дополняет «Газета.Ru».

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении нового крупного пакета военной помощи Киеву. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что американская сторона будет и дальше продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения.

В пакет вошли зенитные ракетные комплексы NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в беседе с агентством Bloomberg сообщил о том, что обеспокоен обеспокоен огромными тратами на военную помощь киевскому режиму. Опасения инспектора вызывают угроза мошенничества и коррупции в отношении тратящихся на Украину денежных средств, из-за чего он находится «в состоянии повышенной готовности».

22 августа министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса Javelun дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».

США увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято 24 февраля, после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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