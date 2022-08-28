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WP: США расширили поставки вооружений на Украину морским транспортом

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США расширили поставки оружия Киеву морским путем. Об этом рассказала газета The Washington Post 27 августа со ссылкой на представителей Пентагона.

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Отправка вооружений через море началась спустя несколько недель после начала спецоперации в Донбассе, но широкий масштаб приобрела весной. В частности, именно этот способ доставки вооружений киевскому режиму был использован американцами для предоставления украинским боевикам гаубичной артиллерии и крупнокалиберных боеприпасов.

Американские военные чиновники отказались уточнять маршруты следования своего оружия на Украину, но отметили, что часть оружия США попадает «прямо на поле боя», а другая используется для пополнения запасов США в других странах Европы и потом оттуда отправляется украинским властям.

Издание обращает внимание на то, что хотя воздушная переброска и является более оперативной, морской путь позволяет доставлять гораздо больше вооружений, что позволит киевскому режиму сделать более крупные запасы оружия.

Также обозреватель подчеркивает, что подобные поставки вооружений свидетельствуют о том, что США видят конфликт вокруг Украины как долгосрочный, дополняет «Газета.Ru».

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении нового крупного пакета военной помощи Киеву. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что американская сторона будет и дальше продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения.

В пакет вошли зенитные ракетные комплексы NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в беседе с агентством Bloomberg сообщил о том, что обеспокоен обеспокоен огромными тратами на военную помощь киевскому режиму. Опасения инспектора вызывают угроза мошенничества и коррупции в отношении тратящихся на Украину денежных средств, из-за чего он находится «в состоянии повышенной готовности».

22 августа министр обороны России Сергей Шойгу высказался о качестве применяемого на Украине оружия. Глава ведомства сообщил, что у противотанкового ракетного комплекса Javelun дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у российского «Корнета».

США увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято 24 февраля, после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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