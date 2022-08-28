Пожарный рассказал «Известиям» о преодолении огненной ловушки в Рязанской области

Командир отделения 7-й пожарно-спасательной части Нижнего Новгорода Никита Чемериский рассказал 28 августа «Известиям», как ему и его команде удалось вырваться из огненной ловушки при тушении лесных пожаров в Рязанской области.

«На самом деле ситуация действительно страшная, но на тот момент мы воспринимали ее как рабочую ситуацию и относились с пониманием, с примерным знанием, что будем делать дальше. Мы поехали со стандартной процедурой — окарауливанием, то есть осмотром наличия открытых очагов на лесном массиве, и на обратном пути мы попали в данную ситуацию», — сказал он.

Пожарный поделился, что в похожую ситуацию он попадал при тушении лесных пожаров в 2010 году, однако в этот раз его положение оказалось гораздо «острее». И, пересматривая видео произошедшего, он сообщил, что считает все действия, сделанные в тот момент, верными.

«Мы следовали по лесному массиву и обнаружили, что поднялся верховой пожар. В этот момент я говорил водителю: «Гони, гони!», чтобы он максимально набрал скорость, потому что впереди развелся уже серьезный пожар. Даю команду закрыть окна, в этот момент попадаем в огненную стихию. Не перестаю подгонять в этот момент, потому что машина начала терять скорость», — поделился пожарный.

Как вспоминает командир отделения, позже машина оказалась в горении и у нее не было возможности сделать «вдох» кислорода. В следствие чего спецмашина заглохла.

«Но благодаря тому, что мы набрали хорошую скорость, она выкатилась из очага горения, машина сделала «вдох», и мы поехали дальше», — заключил спасатель.

22 августа появилась видеозапись, на которой пожарные попали в огненную ловушку во время тушения лесного пожара в Рязанской области. На кадрах видно, как водитель автомобиля пытается преодолеть участок дороги, который охватило огнем.

27 августа вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы. По его словам, текущей задачей является борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Было принято решение сделать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Ранее в этот день Григоренко сообщил, что в Рязанской области нет открытого горения. Для предотвращения распространения пожара была создана защитная полоса длиной 100 км и шириной до 20 м.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.