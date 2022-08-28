Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о проходе американских кораблей в Тайваньский пролив
Мир
Умер готовивший для пяти президентов шеф-кондитер Белого дома
Общество
В Москве стартовал фестиваль российского рока
Общество
Прилучный опроверг наличие у него романа с Карпович
Мир
СКЦ согласовал выход семи сухогрузов с зерном из украинских портов
Общество
Синоптики спрогнозировали до 32 градусов тепла в Московском регионе 28 августа
Спорт
Теннисистка Касаткина выиграла турнир WTA в Канаде
Общество
Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера
Мир
Эксперт заявил о невозможности в ближайшее время подписать документ ДНЯО
Мир
Боррель заявил о достижении договоренности между Сербией и Косово
Мир
Франция и Германия планируют выступить против запрета на выдачу виз россиянам
Общество
Власти обсудят с авиакомпаниями спрямление авиамаршрута в Сочи и Турцию
Сюжет:

Daily Mail объяснила необходимость мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

Журналист Daily Mail Хитченс: поддержка Британией конфликта вокруг Украины нанесет большой ущерб обеим странам
0
Фото: РИА Новости/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритании и Украине необходимо пойти на компромисс с Россией и республиками Донбасса, в противном случае им грозит непоправимый ущерб от затяжного конфликта. Такое мнение 27 августа высказал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Гостям всегда ад: украинские формирования усилили обстрел Запорожской АЭС
Киев пытается сорвать визит на станцию международных наблюдателей

Журналист отметил, что борьба Лондона против Москвы не является «принципиальной борьбой со «злом», поскольку британский МИД и исполняющий обязанности премьер-министра королевства Борис Джонсон сами беспринципны. Напротив, конфликт вокруг Украины, поддерживамый Великобританией, является бесполезным и не несет украинцам ничего, кроме гибели мирных жителей и разрушений.

Самой Великобритании продолжение конфронтации также сулит лишь экономический крах и «поистине шокирующую нищету», а потому вместо его разжигания властям королевства стоит озаботиться его мирным урегулированием, считает Хитченс.

«Чем дольше будет продолжаться эта [борьба], тем больше будет больно и нам, и Украине. Это будет означать новые гробы, потерянные дома и горе для украинцев», — подытожил он.

19 августа бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил о том, что затягивание конфликта вокруг Украины чревато эскалацией, а потому его необходимо завершить при помощи переговоров. При этом 99-летний бывший госсекретарь выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России. Он считает, что РФ не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине и обязана вернуть под контроль киевского режима освобожденные от украинских неонацистов территории.

8 июля министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пообещал содействовать урегулированию кризисной ситуации на Украине и в Донбассе. Ван И заявил, что Китай будет и впредь придерживаться объективной и справедливой позиции, сосредоточится на содействии миру и переговорам и поддержит все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022