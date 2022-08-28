Великобритании и Украине необходимо пойти на компромисс с Россией и республиками Донбасса, в противном случае им грозит непоправимый ущерб от затяжного конфликта. Такое мнение 27 августа высказал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Журналист отметил, что борьба Лондона против Москвы не является «принципиальной борьбой со «злом», поскольку британский МИД и исполняющий обязанности премьер-министра королевства Борис Джонсон сами беспринципны. Напротив, конфликт вокруг Украины, поддерживамый Великобританией, является бесполезным и не несет украинцам ничего, кроме гибели мирных жителей и разрушений.

Самой Великобритании продолжение конфронтации также сулит лишь экономический крах и «поистине шокирующую нищету», а потому вместо его разжигания властям королевства стоит озаботиться его мирным урегулированием, считает Хитченс.

«Чем дольше будет продолжаться эта [борьба], тем больше будет больно и нам, и Украине. Это будет означать новые гробы, потерянные дома и горе для украинцев», — подытожил он.

19 августа бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил о том, что затягивание конфликта вокруг Украины чревато эскалацией, а потому его необходимо завершить при помощи переговоров. При этом 99-летний бывший госсекретарь выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России. Он считает, что РФ не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине и обязана вернуть под контроль киевского режима освобожденные от украинских неонацистов территории.

8 июля министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пообещал содействовать урегулированию кризисной ситуации на Украине и в Донбассе. Ван И заявил, что Китай будет и впредь придерживаться объективной и справедливой позиции, сосредоточится на содействии миру и переговорам и поддержит все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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