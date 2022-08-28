Bloomberg рассказало о возможности России свернуть поставки газа на год

Россия может более чем на год полностью свернуть поставки газа в Европейский союз (ЕС) без ущерба для себя. Такое заявление сделал экономист консалтинговой компании Capital Economics Лиам Пич.

Эксперт отметил, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до $20 млрд в квартал даже в том случае, если объем поставок голубого топлива будет сокращаться. Положительное сальдо текущих операций России находится на достаточном уровне даже в том случае, если ЕС полностью откажется от газа из РФ, передает Bloomberg.

Он также обратил внимание на возможности России гибко подходить к этому вопросу и отстаивать собственные интересы и подчеркнул, что период, в течение которого Россия не будет испытывать убытки от эмбарго на углеводороды, зависит от размера «компенсационных доходов» от продажи нефти.

27 августа газета The Economic Times сообщила о переговорах «Газпрома» с крупнейшей индийской газовой компанией GAIL по поставкам голубого топлива в Индию. Отмечается, что укрепление сотрудничества между компаниями стало возможным благодаря развивающемуся механизму платежей между Россией и Индией, что облегчает торговлю. При этом на Индию продолжают давить США, которые пытаются помешать укреплению экономических связей Нью-Дели и Москвы.

В тот же день журнал The Economist признал устойчивость России перед санкциями Запада. Проведенный изданием анализ данных из самых разных источников показал, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, что стало возможным благодаря рекордным доходам от продажи углеводородов, снижению инфляции и грамотным действиям правительства страны для противодействия западным ограничениям.

24 августа министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи заявил, что Россия и Иран в ближайшее время подпишут контракт о своповых поставках природного газа. Кроме того, Тегеран и Москва договорились о разработке семи нефтяных и газовых месторождений в Иране, добавляет Оуджи.