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Bloomberg рассказало о возможности России свернуть поставки газа на год

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Россия может более чем на год полностью свернуть поставки газа в Европейский союз (ЕС) без ущерба для себя. Такое заявление сделал экономист консалтинговой компании Capital Economics Лиам Пич.

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Эксперт отметил, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до $20 млрд в квартал даже в том случае, если объем поставок голубого топлива будет сокращаться. Положительное сальдо текущих операций России находится на достаточном уровне даже в том случае, если ЕС полностью откажется от газа из РФ, передает Bloomberg.

Он также обратил внимание на возможности России гибко подходить к этому вопросу и отстаивать собственные интересы и подчеркнул, что период, в течение которого Россия не будет испытывать убытки от эмбарго на углеводороды, зависит от размера «компенсационных доходов» от продажи нефти.

27 августа газета The Economic Times сообщила о переговорах «Газпрома» с крупнейшей индийской газовой компанией GAIL по поставкам голубого топлива в Индию. Отмечается, что укрепление сотрудничества между компаниями стало возможным благодаря развивающемуся механизму платежей между Россией и Индией, что облегчает торговлю. При этом на Индию продолжают давить США, которые пытаются помешать укреплению экономических связей Нью-Дели и Москвы.

В тот же день журнал The Economist признал устойчивость России перед санкциями Запада. Проведенный изданием анализ данных из самых разных источников показал, что дела в российской экономике идут лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, что стало возможным благодаря рекордным доходам от продажи углеводородов, снижению инфляции и грамотным действиям правительства страны для противодействия западным ограничениям.

24 августа министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи заявил, что Россия и Иран в ближайшее время подпишут контракт о своповых поставках природного газа. Кроме того, Тегеран и Москва договорились о разработке семи нефтяных и газовых месторождений в Иране, добавляет Оуджи.

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