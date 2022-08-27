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После вернувшейся в Россию Пугачевой в Москве был замечен Валерий Меладзе

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Фото: t.me/vchkogpu
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После возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию ее коллега Валерий Меладзе был замечен в Москве. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», приложив видео с выступлением артиста.

«Перелетные «звезды» потянулись домой. Вслед за Пугачевой в Москве замечен Валерий Меладзе», — отмечается в сообщении.

В апреле стало известно о том, что Меладзе планирует выступить с концертом в Турции летом 2022 года. 7 августа издание Starhit также сообщило, что артист также был замечен на выступлении в Монако. Отмечалось, что туристические компании уже начали распространять афиши с анонсами выступлений российских артистов, которые покинули страны в контексте спецоперации РФ. В их числе Вера Брежнева и Ани Лорак.

Также информация об отъезде Меладзе и его брата продюсера Константина распространялась пользователями Сети. Сам певец в мае опровергал сообщения о своем отъезде из России.

Материал дополняется.

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