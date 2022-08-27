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В Госдуме назвали условие для переговоров с Украиной

Леонид Слуцкий допустил возможность переговоров с Украиной только после ее капитуляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия готова рассмотреть возможность переговоров с Украиной только в случае ее безоговорочной капитуляции. Об этом 27 августа в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Помимо капитуляции, добавил Слуцкий, для начала переговоров Украине будет необходимо провести качественное сокращение вооруженных сил.

«Если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с Россией «смертным приговором» для Киева. По его словам, Зеленский однозначно против такого исхода.

24 августа постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия рассчитывает на решение конфликта на Украине путем переговоров.

В тот же день в ходе визита в Киев уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон заявил, что сейчас нельзя пытаться наладить отношения с Россией. По его мнению, странам необходимо бороться с любой попыткой нормализовать отношения с РФ.

7 июля президент России Владимир Путин отметил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя — 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев не ответил. 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Решение о начале спецоперации по защите Донбасса было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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