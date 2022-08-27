Вучич ответил на слова Эскобара о Косово

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 27 августа, крайне эмоционально отреагировал на сказанные накануне слова спецпредставителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара по поводу его видения статусов Косово и Сербии.

26 августа Эскобар в интервью телеканалу N1 заявил о том, что «пора отойти от утверждения, что Косово — это Сербия». При этом Белград и Приштина могут найти мирное решение конфликта и даже стать экономической движущей силой для всей Европы.

«Речь идет о человеке, который корректен в каждом разговоре, и не забудьте, что он представляет американскую политику. Чего вы ожидаете от него, какая это новость для вас?! Смотрю на это притворство в нашем обществе, как мы удивлены, потрясены, чему вы удивляетесь, когда они нам это говорят 23 года!» — заявил Вучич.

По его словам, Штаты проводят очень тонкую линию между террористами и борцами за свободу.

Накануне интервью спецпредставителя прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она написала заглавными буквами в своем Telegram-канале «Никогда».

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил, что Россия выступает за урегулирование ситуации вокруг непризнанного Косово только с учетом интересов Сербии. Министры также отметили плотную координацию действий по укреплению стабильности и безопасности в Балканском регионе.

18 августа сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации.

Ситуация в регионе обострилась в конце июля на границе Сербии и Косово, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он подчеркнул, что нужны рациональный подход и диалог, «а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.