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Лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения в ходе диалога в Брюсселе

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Фото: Соцсети
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Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации, сообщил 18 августа на брифинге глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко — о ситуации на границе Сербии и Косово и шансах на нормализацию между Белградом и Приштиной

«Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни», — сказал он журналистам.

Боррель уточнил, что разногласия сохраняются, но стороны согласны продолжать переговоры, чтобы нормализовать отношения.

По его словам, поиск решений продолжится до 1 сентября. Он также подчеркнул, что «международное сообщество не хочет возобновления напряженности, стороны будут нести полную ответственность за любую эскалацию».

Ситуация обострилась в конце июля на границе Сербии и Косово, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября

В начале августа российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям» высказал мнение, что ждать каких-то прорывов за то время, на которое косовские власти отсрочили введение запрета, не приходится. Он считает, что предпосылок для устойчивого компромиссного решения нет. Одной из главных причин этому российский посол назвал нежелание Приштины удовлетворить важнейшее для проживающих в Косово сербов условие — создать сообщество сербских муниципалитетов.

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он подчеркнул, что нужен рациональный подход и диалог, «а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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