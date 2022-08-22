Лавров выступил за решение косовского вопроса с учетом интересов сербов

Россия выступает за урегулирование ситуации вокруг непризнанного Косово только с учетом интересов Сербии. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным.

«Что касается Косово, позиция России неизменна... Безусловно, оно должно, в первую очередь, соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов. Окажем нашим сербским друзьям всестороннюю поддержку в достижении этого результата», — подчеркнул Лавров.

На встрече глав МИД России и Сербии были обсуждены также вопросы двустороннего и регионального взаимодействия.

В сообщении МИД РФ уточняется, что министры отметили взаимную нацеленность на дальнейшее продвижение российско-сербского стратегического партнерства, а также плотную координацию действий по укреплению стабильности и безопасности в Балканском регионе.

18 августа сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации.

Ситуация в регионе обострилась в конце июля на границе Сербии и Косово, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября

В начале августа российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям» высказал мнение, что ждать каких-то прорывов за то время, на которое косовские власти отсрочили введение запрета, не приходится. Он считает, что предпосылок для устойчивого компромиссного решения нет. Одной из главных причин этому российский посол назвал нежелание Приштины удовлетворить важнейшее для проживающих в Косово сербов условие — создать сообщество сербских муниципалитетов.

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он подчеркнул, что нужен рациональный подход и диалог, «а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.