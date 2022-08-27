Захарова ответила Госдепу на предложение забыть о принадлежности Косово

Россия никогда не забудет, что Косово — это Сербия, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова реплику зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара в интервью телеканалу N1 26 августа о том, что «пора отойти от утверждения, что Косово — это Сербия».

«Никогда», — заглавными буквами написала Захарова в Telegram.

Американский дипломат в интервью сербскому телеканалу заявил, что Западные Балканы могут стать экономической движущей силой для всей Европы. И он оптимистично смотрит на возможность Белграда и Приштины найти мирное решение.

«Я думаю, мы должны отойти от утверждения, что Косово — это Сербия, и перейти к утверждению, что Косово и Сербия — это Европа. У вас есть общее будущее, и это будущее быстро уходит от проблем 1990-х годов, переходя к возможностям XXI-го века», — сказал Эскобар.

По его мнению, XXI век станет временем экономических возможностей для региона. Западные Балканы станут драйвером роста для всего европейского континента, в том числе в производстве энергии, информационных технологиях, судоходстве и других.

«Реальность такова, что в конечном итоге вы будете связаны региональными экономическими отношениями», — добавил он.

Эскобар сообщил, что его визит в Приштину и Белград связан с опасениями международного сообщества возможным обострением ситуации в регионе из-за мер, введенных премьер-министром Косово Альбином Курти.

«У меня сложилось впечатление, что все стороны привержены поиску мирных решений. Послание, с которым я возвращаюсь в Вашингтон, заключается в том, что я настроен оптимистично в отношении попыток сторон найти решение. До тех пор, пока у нас есть решение, которое является одновременно мирным, осуществимым и стабильным, при этом не усложняет жизнь людей, живущих в Косово, особенно на севере, думаю, у нас всё будет хорошо», — резюмировал Эскобар.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил, что Россия выступает за урегулирование ситуации вокруг непризнанного Косово только с учетом интересов Сербии. Министры также отметили плотную координацию действий по укреплению стабильности и безопасности в Балканском регионе.

18 августа сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации.

Ситуация в регионе обострилась в конце июля на границе Сербии и Косово, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он подчеркнул, что нужен рациональный подход и диалог, «а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.