Разговоры о приходе главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на замену Владимиру Зеленскому в качестве президента страны должны напомнить последнему о его положении. Об этом 27 августа заявил «Известиям» политолог Андрей Манойло.

«Это делается для того, чтобы привести Зеленского в чувство. Если он начал проявлять самостоятельность без согласования своих действий с американцами, курирующими Украину как проект, то ему, скорее всего, напомнили его место таким образом», — заявил эксперт.

24 августа Bild сообщила о том, что Залужный готовится занять президентское кресло вместо Зеленского. Отмечается, что главком ВСУ может возглавить Украину после окончания боевых действий.

17 августа стало известно, что Зеленский хочет перевести Залужного на пост министра обороны. Хотя формально это будет повышение, такой шаг должен будет подорвать авторитет Залужного в военных кругах, так как правительственную должность может занимать только гражданский человек.

В ответ на это 23 августа Зеленский заявил, что не планирует увольнять Залужного и продолжает работать с ним одной командой.

10 августа советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности выдвинуться на пост главы страны. При этом он отметил, что не будет составлять конкуренцию Зеленскому.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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