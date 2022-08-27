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В Германии назвали преемника Зеленского на посту президента Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Office
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный имеет политические амбиции и хочет занять президентское кресло вместо Владимира Зеленского. Об этом 24 августа сообщила Bild.

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«Действующему главе государства очень не нравятся слухи о том, что однажды Залужный может въехать в президентский дворец», — сказано в материале.

Отмечается, что Залужный может возглавить Украину после окончания боевых действий. В связи с этим, как пишут украинские СМИ, Зеленский хочет перевести главкома ВСУ на пост министра обороны. Хотя формально это будет повышение, такой шаг должен будет подорвать авторитет Залужного в военных кругах, так как правительственную должность может занимать только гражданский человек.

«Зеленский полностью зависит от Запада. Там пока удовлетворены развитием событий на Украине и не спешат смещать главу государства, но когда ситуация изменится, о Залужном вспомнят. Зеленского обвинят в нескольких военно-политических неудачах, после чего в кресло президента посадят опытного генерала и патриота», — рассказал «РИА Новости» политолог Александр Дудчак.

По словам главы Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, Зеленскому нужно будет подорвать доверие к Залужному через подконтрольные СМИ, на что могут уйти месяцы.

23 августа на брифинге по итогам саммита «Крымская платформа» Зеленский заявил, что не планирует увольнять главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майора Валерия Залужного и продолжает работать с ним одной командой.

10 августа советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности выдвинуться на пост главы страны. При этом он отметил, что не будет составлять конкуренцию Зеленскому.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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