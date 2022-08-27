Эксперт прокомментировал удар по ВСУ со стороны ВДВ на николаевско-криворожском направлении

Военный эксперт Константин Сивков в субботу, 27 августа, прокомментировал «Известиям» успешное предотвращение военными Воздушно-десантных войск (ВДВ) прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаевско-криворожском направлении в ходе проведения специальной операции по защите мирных жителей Донбасса.

«Наши войска наносят поражение противнику систематически, не переходя в контрнаступление, так как основные усилия сосредоточены на славянском и краматорском направлениях. <…> Была предпринята попытка тактической атаки несколькими бронированными машинами и пехотой», — рассказал эксперт.

По его словам, со стороны украинских боевиков это была либо разведка боем, либо попытка улучшить тактическое положение и выдать попытку за особую победу ВСУ, о чем их просит Запад.

Наступали порядка 200–300 человек и 15–20 бронированных машин. Атака была отражена без огневого соприкосновения с десантниками. Жертв среди российских военнослужащих не было, так как бой был дальним, отметил эксперт.

Прорыв мотопехоты ВСУ был остановлен ранее в этот же день ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов.

За день до этого появилась информация о том, что ВС РФ за сутки ударами по 25-й воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки уничтожили более 50 украинских боевиков.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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