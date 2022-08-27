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ВДВ России предотвратили прорыв ВСУ на николаевско-криворожском направлении

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Подразделения российских Военно-воздушных войск (ВДВ), которые участвуют в специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, успешно предотвратили прорыв мотопехоты вооруженных сил Украины (ВСУ). При помощи боевых машин пехоты (БМП) им удалось задержать противника на николаевско-криворожском направлении, сообщило 27 августа Министерство обороны России.

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«Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов ВСУ были остановлены», — доложило оборонное ведомство.

По его данным, военные Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали более 20 украинских боевиков и пяти единиц техники.

За день до этого появилась информация о том, что ВС РФ за сутки ударами по 25-й воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки уничтожили более 50 украинских боевиков.

25 августа в Минобороны сообщили, что около 200 украинских солдат уничтожены в результате удара по эшелону на железнодорожной станции под Днепром. Кроме того, уничтожено 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбасс.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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