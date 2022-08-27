Эмеев удивился быстрому поражению Шлеменко в бою с Иличем

Российский боец ММА Рамазан Эмеев не ожидал быстрого окончания боя Александра Шлеменко с сербом Александром Иличем на турнире RCC 12. Об этом он 27 августа рассказал «Известиям».

«Я не скажу, что он недооценил. Видно было, что он с бешеным настроем начал этот бой. Я не знаю, зачем он так сделал. Как будто нагнулся неудачно и так получилось. Не знаю почему. Но точно — он не сгорел. Может, хотел показать проход. Так получилось, это случай», — сказал Эмеев.

Он также прокомментировал слова Шлеменко о том, что рефери закончил бой слишком рано. По словам бойца, в это вопросе стоит доверять судье.

«Знаете, Шлеменко — он парень духовитый. Поэтому он считает, как и любой на его месте, что рано остановили. Но у судей в этом вопросе больше опыта. Судью, думаю, тоже не надо винить, что он рано остановил бой», — добавил боец.

Бой состоялся ранее днем в Екатеринбурге. Илич менее чем за минуту сумел отправить Шлеменко в нокаут. Несмотря на то что россиянин был фаворитом в поединке, ему не удалось одолеть серба.

По итогу поединка Шлеменко заявил о желании провести реванш. Боец добавил, что его главная ошибка в том, что он недооценил соперника.

Ранее перед боем Шлеменко заявлял, что ему будет трудно защищаться против Илича. Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.