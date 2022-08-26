Иличное дело: Шлеменко ожидает сложного поединка с сербским бойцом

В Екатеринбурге 26 августа состоится турнир RCC 12, в главном бою которого сойдутся бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) и сербский боец Александр Илич (13-5). В соглавном поединке встретятся Иван Штырков (20-2) и Насрудин Насрудинов (10-1). Изначально возглавить турнир должно было противостояние Шлеменко и Магомеда Исмаилова (17-3), однако Исмаилов не успевал до конца восстановиться после травмы, и в RCC обратили внимание на Илича. По мнению организаторов, серб способен устроить настоящее шоу.

Показом турнира RCC бойцовский вечер на РЕН ТВ не ограничится. Также на телеканале можно будет увидеть боксерский бой между Муратом Гассиевым и Карлоусом Уэлчем, который пройдет в Сербии. 28-летнего Гассиева можно назвать надеждой России в супертяжелом весе. За последние четыре года бывший чемпион мира в крузервейте провел лишь два боя (оба выиграл досрочно) — из-за травм. Сейчас Мурат в хорошей форме и намерен выступать каждые три-четыре месяца. Уэлчу 42 года, но его нельзя назвать классическим джорнименом — у американца 21 победа и лишь два поражения в профессиональном боксе.

Перекроили

Этот бой для Шлеменко станет уже четвертым в RCC. Три предыдущих он выиграл. В декабре 2018-го Александр победил удушающим (гильотина) Йонаса Билльштайна, в мае 2019-го забил Вискарди Андраде, а в декабре 2019-го финишировал Дэвида Бранча (снова гильотина).

У Шлеменко 75 боев в ММА (62 победы, 13 поражений), он приучил болельщиков к тому, что дерется часто. Но за последние два с половиной года он провел лишь два поединка, причем оба продлились всю дистанцию — и оба закончились победой Шторма единогласным решением судей: в мае 2021-го он подрался с Марсио Сантосом в Fight Nights, а в октябре — с Артуром Гусейновым в Eagle FC.

Еще в декабре прошлого года был анонсирован бой между Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в RCC. Именно он должен был состояться 26 августа на турнире RCC 12. Но Магомед к этому сроку не успевал восстановиться после операции, из-за чего было решено перенести поединок на декабрь. Так соперником Шлеменко стал серб Александр Илич.

33-летний Илич известен по выступлениям в польском промоушене KSW, где ярко дебютировал в марте 2019 года — тогда он нокаутировал хай-киком Дамиана Яниковского в начале второго раунда. Затем он провел в KSW еще три боя — один выиграл, два проиграл. В последний раз выходил в клетку совсем недавно — 23 июля, на шоу чешского промоушена Oktagon MMA. Дрался в главном бою вечера за чемпионский титул в среднем весе — и проиграл: Карлос Вемола задушил его в первом раунде. То есть в последних четырех боях рекорд серба — 1-3. Тем не менее боец он неплохой, нокаутер — и может доставить Шлеменко проблемы. Вероятно, в исполнении Александра мы увидим попытки бороться — Илич ярко выраженный ударник. Шторм более разносторонний, более универсальный боец.

Шлеменко провел первый профессиональный бой в 2004 году. Сейчас ему 38 лет, что много даже для ММА. Однако Александр уверяет: он в хорошей форме, а по некоторым физическим показателям превосходит себя 30-летнего.

В интервью «Известиям» Шлеменко отметил, что Илич — неудобный соперник.

— Сердце немного колотится, потому что пока не знаю, как против него работать. Это в корне совершенно другой соперник, — сказал он. — Я всё это время готовился к невысокому борцу. Да, к левше, но всё-таки борцу. Всё это время я в большей степени работал над защитой в борьбе. Здесь человек, который совершенно не будет бороться. Поэтому надо перекроить всю подготовку. Плюс это очень неудобный боец — нокаутер-левша, который своими ногами лупит, как битами. Причем он очень хорошо меняет уровни — бьет и по корпусу, и в ногу может работать, и резко переводит в голову. Тяжело защититься. Короче, напрягает.

На пике

Соперники относятся друг к другу уважительно, трешток в их противостоянии отсутствует полностью.

Видимо, сам того не желая, раскачке боя помог Вячеслав Василевский — многократный чемпион мира по боевому самбо, который в 2016-м дважды дрался со Шлеменко — и оба раза проиграл.

«Александр выбирает себе легкие пути, — сказал Василевский Metaratings. — Он просто зарабатывает деньги. Что может быть лучше мешка из Европы? Только мешок из Бразилии. На этот раз привезли мешок из Европы. Но он сам в этом не сознается. Легкие деньги».

Ответ Шлеменко не заставил долго ждать.

— Василевский сам дрался на RCC, а теперь обвиняет их, что они устраивают левые бои, — подчеркнул боец. — Организаторам в следующий раз надо быть повнимательнее, когда они захотят пригласить Славу к себе на бой. Раз он говорит, что они привозят мешки. Вот и не будут привозить мешки, значит, Слава у них драться не будет.

В соглавном бою вечера сойдутся Иван Штырков и Насрудин Насрудинов. В RCC хотели организовать их бой еще в 2020-м, но тогда Штырков решил перейти в АСА. В 2022-м Иван вернулся в RCC, победив в первом раунде ТКО Михаила Колобегова. Было время, когда Иван шел на беспроигрышной серии из 17 боев (16 побед, 1 ничья), побеждал потухших звезд ММА. Потом решил рискнуть и ушел в АСА, где сначала проиграл Магомеду Исмаилову единогласным решением судей, а затем одержал две победы, причем в бою с Артуром Астаховым оформил красивый нокаут. Похоже, что именно сейчас Штырков на пике формы.

Это покажет бой с Насрудиновым, очень крепким соперником. Насрудин выиграл четыре боя из четырех в АСА (три — досрочно), после чего попробовал попасть в UFC — через претендентскую серию Даны Уайта. Попытка не удалась: Насрудинов проиграл Джаилтону Алмейде удушающим. Затем дагестанец подписался во французскую лигу Ares, где выиграл бой в марте. В сентябре Насрудинов собирался выступить там снова, но поступило предложение провести бой со Штырковым, и он не стал отказываться от такой возможности.