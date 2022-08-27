Шлеменко назвал непонятным решение рефери остановить поединок с Иличем

Российский боец ММА Александр Шлеменко после поражения в бою против сербского спортсмена Александра Илича 26 августа заявил, что ему не понятно решение рефери остановить поединок, который он проиграл за 20 сек.

«Мне не понятно, меня рефери остановил в тот момент, когда начал вставать. Какой смысл? При этом он ни разу не сказал «защищайся», «активнее». Я посмотрел на повторе, удостоверился, потому что не слышал там. Такого же не было. Ну и сколько там добивание продлилось, две секунды? Кто же так останавливает, со спины», — сказал он.

Шлеменко добавил, что будет готовиться к предстоящим боям, чтобы доказать — поражение от Илича недоразумение и чистая случайность.

Бой состоялся ранее днем в Екатеринбурге, где Илич менее чем за минуту сумел отправить Шлеменко в нокаут. Несмотря на то, что россиянин был фаворитом в поединке, ему не удалось одолеть серба. Шлеменко также рассказал, что остановка боя была для него неожиданной.

По итогу поединка Шлеменко заявил о желании провести реванш. Боец добавил, что его главная ошибка в том, что он недооценил соперника.

Ранее перед боем Шлеменко заявлял, что ему будет трудно защищаться против Илича. Спортсмен отметил, что его техника боя против оппонента пока не готова, так как он большую часть времени работал над защитой, но серб оказался «неудобным» соперником, из-за чего подготовку пришлось полностью перестроить.