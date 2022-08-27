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Российский спутник «Канопус-В» обнаружил обмеление рек в Европе

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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Созданный в России спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» зафиксировал обмеление ряда рек, расположенных на территории Европы. В опубликованном в субботу, 27 августа, в Telegram-канале корпорации «Роскосмос» сообщении в качестве причины указали жару.

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«Космический аппарат «Канопус-В» запечатлел обмеление рек, которое происходит из-за аномальной жары на европейской территории», — говорится в заявлении.

Спутник «Канопус-В» используется для оперативного мониторинга техногенных и чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, отслеживания результатов сельскохозяйственной деятельности и природных ресурсов.

26 августа на юго-востоке Нидерландов фермерам ввели запрет на использование речной воды в хозяйстве из-за засухи: в северной и центральной частях Лимбурга.

Днем ранее в Еврокомиссии заявили, что в начале августа в европейских странах усугублялась засуха. Согласно отчету ЕК, 47% территории Европы находятся в условиях опасности с явным дефицитом почвенной влаги. Еще 17% находятся в состоянии повышенной готовности.

24 августа представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что нынешняя засуха в Европе может оказаться самой серьезной за последние 500 лет.

Тогда же власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия прибегли к крайним мерам из-за настигшей Европу засухи. Для поиска новых источников воды они наняли лозоходца.

Лозоходство — это псевдонаучная практика, заявляющая о возможности обнаружения скрытых объектов, чаще всего расположенных под землей. Это могут быть источники воды, клады, залежи полезных ископаемых. Обычно поиск ведут при помощи палки, проволоки, маятника или лозы в форме буквы Y.

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