В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи

На юго-востоке Нидерландов фермерам запретят использовать речную воду в хозяйстве из-за засухи. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Запрет на использование воды для фермеров будет введен в северной и центральной частях Лимбурга с 12:00 26 августа.

Как отметил представитель управления водными ресурсами провинции Крит Вольфхаген, в Лимбурге уже принимали меры для поддержания уровня воды в реках и ручьях, однако водоемы все равно пересыхают.

Днем ранее в Еврокомиссии заявили, что в начале августа в европейских странах усугублялась засуха. Согласно отчету ЕК, 47% территории Европы находятся в условиях опасности с явным дефицитом почвенной влаги. Еще 17% находятся в состоянии повышенной готовности.

Днем ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что нынешняя засуха в Европе может оказаться самой серьезной за последние 500 лет.

8 августа сообщалось, что уровень воды в реке Рейн в Нидерландах приблизился к минимальному из-за изменения климата.