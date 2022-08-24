Мэр Баярдо в Италии нанял экстрасенса для поиска воды из-за засухи

Власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия прибегнули к крайним мерам из-за настигшей Европу засухи. Для поиска новых источников воды они наняли лозоходца, сообщает газета La Stampa.

Лозоходство — это псевдонаучная практика, заявляющая о возможности обнаружения скрытых объектов, чаще всего расположенных под землей. Это могут быть источники воды, клады, залежи полезных ископаемых. Обычно поиск ведут при помощи палки, проволоки, маятника или лозы в форме буквы Y.

Так, по информации издания, мэр города Ремо Моралья заявил о готовности оплатить услуги экстрасенса из собственного кармана, если Счетная палата не выделит на них деньги. Он назвал эту меру отчаянным шагом.

«Я знаю, в этом нет ничего научного, но два из пяти наших источников высохли за последние месяцы. Существуют климатические изменения, и, к сожалению, мы должны думать и о будущем. Я узнал, что и раньше мы связывались с лозоходцем, и я ему позвонил. Как если у тебя болезнь и ты в отчаянии: ты пытаешься искать все способы», — сказал мэр Баярдо.

9 августа испанцы, занимающиеся разведением скота, предупредили о риске повышения стоимости мяса из-за засухи, экстремальной жары и скачке цен на электроэнергию. Они отметили, что 80% предназначенных для кормления животных водоемов высохли вследствие сильной жары. Скот страдает от теплового стресса, что приводит к сокращению уровня производства молока и мяса.

С проблемами из-за засухи столкнулись и другие европейские страны. Так, в Болгарии более 12 тыс. человек остались без воды из-за пересохшей реки Истрецка, питавшей водой болгарский город Своге и еще несколько населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от Софии.

10 августа сообщалось, что постепенное высыхание русла главной реки Германии Рейна, по которому перевозится 80% всех грузов из промышленных центров страны в порты Нидерландов, грозит экономическими проблемами. Уровень воды в реке может стать непроходимым для барж, что угрожает поставкам нефти и угля, которые необходимы стране в условиях снижения поставок российского газа.

4 августа стало известно, что в Великобритании исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи из-за высоких температур. Исток реки сместился от официальной начальной точки за пределами Сайренчестера во время продолжающейся сухой погоды и теперь находится более чем в 8 км вниз по течению.

В тот же день власти Нидерландов и Франции также объявили о нехватке пресной воды в странах ввиду засухи. Уточнялось, что некоторые советы по водным ресурсам предпринимают шаги для решения проблемы нехватки воды, вводя запрет на полив пахотных земель фермеров.