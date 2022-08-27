Advance сообщил о желании Британии ослабить Европу с помощью Украины

Великобритания хочет добиться поражения Европы, ослабив ее с помощью кризиса на Украине. Об этом 24 августа написал в хорватском издании Advance обозреватель Антун Роша.

По его словам, во время недавнего визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь показал, что он отрицает мир и сосредоточен на продолжении конфликта. При этом он не учитывает позицию Европы, которая столкнулась с высокими ценами на продовольствие и энергоносители.

«Сегодня Великобритания и Россия — снова враги, но, возможно, не до конца, хотя на первый взгляд этого не скажешь. На самом деле Москве и Лондону выгоден слабый Евросоюз (некоторые британские обозреватели прямо говорят об этом), и Джонсон принадлежит к тому политическому течению, которое видит в этой ситуации большой шанс», — заявил Роша.

Он отметил, что Великобритания может оглядываться на союзника «с той стороны Атлантики», в то время как Евросоюз «не видит света в конце тоннеля в сложившейся ситуации».

«Джонсон и британская верхушка видят в украинском конфликте удобную возможность, которой в итоге они, вероятно, успешно воспользуются. Конечно, Украине не обязательно «побеждать» — достаточно, если проиграет Европейский Союз», — заключил автор.

15 августа чешский писатель Йозеф Буска в статье для Spectator рассказал, что в Европе может смениться власть из-за ситуации на Украине. Он предположил, что боевые действия на украинской территории могут не завершится до зимы. С наступлением холодов жители Европы почувствуют отчаяние на фоне высоких цен на энергоресурсы. Тогда, уточнил автор статьи, и начнется главная «битва за Украину».

Ранее, 8 августа, профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер высказал мнение, что поддержка Украины стала для американцев лишь модным трендом, который скоро сменится новым. Таким образом, предположил он, поддержка Киева может в скором времени закончиться.

До этого, 22 июня, французское издание Le Figaro написало об ослабевании интереса народа к теме об Украине. Число упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 млн до 345 тыс.

Еще в мае обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek отметил, что Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России, то теперь они поменяли свои позиции и озаботились завершением конфликта в кратчайшие сроки.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начал вводить новые антироссийские санкции.

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