США выразили сожаление непринятием итогового документа на конференции ДНЯО

США сожалеют, что проект итогового документа конференции Договора о нераспространения ядерного оружия (ДНЯО) не был принят, хотя он и не был идеален. Такое заявление 27 августа сделал специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман на заседании конференции ДНЯО, которая транслировалась на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

«Мы осознаем, что проект итогового документа не был идеален и не отражал справедливо условия «на земле», — высказался Шейнман, отметив, что по его мнению документ «недооценивал ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)».

В тот же день результаты конференции ДНЯО прокомментировал заместитель главы делегации России на мероприятии Андрей Белоусов, который отметил, что конференция стала «политическим заложником» из-за продвижения частью участников лживыми заявлений по Украине. По словам Белоусова, в итоговом коммюнике могла быть отражена общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедший обзорный цикл оказали серьезное влияние на основные положения Договора.

Председатель заключительного заседания Десятой конференции по ДНЯО, проходившей в Нью-Йорке при ООН с 1 по 26 августа, Густаво Злаувинен заявил ранее, что ее участники не пришли к единому соглашению о содержании итогового документа. Единственной договоренности сторонам удалось добиться по процедурной части относительно следующей конференции в 2026 году.

В этот же день, 26 августа, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций были возражения по поводу проекта итогового документа Обзорной конференции ДНЯО. Он также добавил, что на конференции не были учтены призывы российской делегации по ряду пунктов проекта.