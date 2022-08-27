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США выразили сожаление непринятием итогового документа на конференции ДНЯО

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Фото: TASS/Zuma
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США сожалеют, что проект итогового документа конференции Договора о нераспространения ядерного оружия (ДНЯО) не был принят, хотя он и не был идеален. Такое заявление 27 августа сделал специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман на заседании конференции ДНЯО, которая транслировалась на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

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«Мы осознаем, что проект итогового документа не был идеален и не отражал справедливо условия «на земле», — высказался Шейнман, отметив, что по его мнению документ «недооценивал ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)».

В тот же день результаты конференции ДНЯО прокомментировал заместитель главы делегации России на мероприятии Андрей Белоусов, который отметил, что конференция стала «политическим заложником» из-за продвижения частью участников лживыми заявлений по Украине. По словам Белоусова, в итоговом коммюнике могла быть отражена общая реакция государств-участников Договора на те события и факторы, которые за прошедший обзорный цикл оказали серьезное влияние на основные положения Договора.

Председатель заключительного заседания Десятой конференции по ДНЯО, проходившей в Нью-Йорке при ООН с 1 по 26 августа, Густаво Злаувинен заявил ранее, что ее участники не пришли к единому соглашению о содержании итогового документа. Единственной договоренности сторонам удалось добиться по процедурной части относительно следующей конференции в 2026 году.

В этот же день, 26 августа, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что у многих делегаций были возражения по поводу проекта итогового документа Обзорной конференции ДНЯО. Он также добавил, что на конференции не были учтены призывы российской делегации по ряду пунктов проекта.

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