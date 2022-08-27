Глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление работы одного из энергоблоков ЗАЭС

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о восстановлении работы одного из отключенных ранее энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), и гендиректор Рафаэль Мариано Гросси приветствует это, говорится в заявлении агентства в пятницу, 26 августа.

По словам Гросси, он приветствует восстановление внешней линии электропередачи, но отключения электроэнергии высветили потенциальную уязвимость крупной атомной электростанции, расположенной в центре активной зоны конфликта.

Это же указывает на критическую важность направления миссии экспертов МАГАТЭ на станцию с шестью реакторами как можно скорее, чтобы помочь стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью.

«Я по-прежнему участвую в активных и интенсивных консультациях со всеми сторонами по организации и руководству миссией МАГАТЭ на Запорожской атомную электростанцию, надеюсь, в ближайшие несколько дней. Как показала вчерашний внезапный обрыв внешней линии электропередачи, присутствие МАГАТЭ на объекте остро необходимо», — сказал Гросси.

26 августа глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777. Ранее в этот день «Известия» рассказали об очередном обстреле ЗАЭС. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений не было. Позднее был слышен еще один прилет.

25 августа глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока Запорожской АЭС отключились после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны ВСУ по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.