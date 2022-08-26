Гаджи Автомат поделился ожиданиями от боя Шлеменко против Илича

Боец ММА Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат заявил, что в предстоящем поединке Александра Шлеменко против Александра Илича ждет от российского бойца максимальной доминации.

«От Шлеменко [хочется увидеть] максимальную доминацию над соперником и плотное избиение в стойке», — сказал он.

По мнению Наврузова, у Шлеменко все бои — красочные. Он добавил, что Иличу стоит всерьез опасаться за свое здоровье.

«Шлеменко вкладывается в удары, бьет нестандартно, использует бэкфисты (удары тыльной стороной кулака с разворота. — Ред.). У него все удары — силовые, и, если он попадает даже в защиту, соперник это чувствует. Агрессия, напор — это нравится зрителям. У Шлеменко есть вариант уронить соперника и нанести большую травму», — считает Наврузов.

Ранее в пятницу Илич рассказал о своем состоянии перед боем с Шлеменко. Он отметил, что чувствует свое тело готовым к сражению. По словам спортсмена, с ним работает диетолог, который помогает ему правильно готовиться к поединкам.

25 августа прошла церемония взвешивания бойцов. Шлеменко отметил, что очень удивился, увидев цифры на весах, поскольку его соперник, который выше и мощнее, весит столько же, сколько и он сам. Вес обоих бойцов на церемонии оказался 84,150 кг.

В тот же день будущие противники провели дуэль взглядов. Шлеменко и Илич по завершении церемонии обменялись рукопожатием.

Тогда же Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника на ринге. Россиянин признал Илича опасным оппонентом. В свою очередь, Илич тоже надеется досрочно закончить бой.

20 августа боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.

Вторым боем вечера станет схватка россиянина Мурата Гассиева и американца Карлуза Уэлча.