Илич рассказал о своем состоянии перед боем с россиянином Шлеменко

Сербский боец ММА Александр Илич в пятницу, 26 августа, рассказал о своем состоянии перед боем с россиянином Игорем Шлеменко.

Илич отметил, что чувствует свое тело готовым к бою. По его словам, тот факт, что их вес со Шлеменко на взвешивании оказался одинаков — это случайность.

«Я похудел и у Александра был тот же вес. Я думаю, что мы просто оба профессионалы. И если кто-то думает, что у меня проблемы с весом, то нет, у меня просто был последний бой, я не похудел, я весил 94 кг. Я боксер в категории среднего веса. Для меня нет ничего страшного в том, чтобы похудеть», — заявил Илич.

По его словам, с ним работает диетолог, который помогает ему правильно готовиться к боям. После работы со специалистом, как отмечает Илич, он стал сбрасывать вес самым легким способом.

25 августа прошла церемония взвешивания бойцов. Шлеменко отметил, что очень удивился при взвешивании, увидев цифры на весах, поскольку его соперник, который выше и мощнее, весит столько же, сколько и он сам. Вес обоих бойцов на церемонии оказался 84,150 кг.

В тот же день будущие противники провели дуэль взглядов. Шлеменко и Илич по завершении дуэли обменялись рукопожатием.

Тогда же Шлеменко заявил о планах как можно быстрее одолеть сербского противника на ринге. Россиянин признал сербского спортсмена опасным оппонентом. В свою очередь, Илич тоже надеется досрочно закончить бой.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.

Вторым боем вечера станет схватка россиянина Мурата Гассиева и американца Карлуза Уэлча.