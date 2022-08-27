Малый дорог: кто сыграет профессора Преображенского

Труппа Малого, вернувшись из отпуска, поздравила своего художественного руководителя, народного артиста СССР Юрия Соломина с 65-летием службы, а он в ответ обрадовал коллег шестью премьерами в новом сезоне. А еще рассказал, что в качестве режиссера дебютирует народный артист России Владимир Носик, который поставит «Грозу» Александра Островского, чье 200-летие коллективу предстоит отметить 12 апреля. «Известия» побывали на сборе труппы и узнали подробнее о планах прославленного театра.

Беречь, целовать, обнимать

Старейший театр столицы подошел нестандартно к традиционной торжественной встрече после летних каникул. Сбор труппы начали с просмотра кино. Фильм о Малом и его обитателях собственного производства — гордость худрука. Всё дело в том, что теперь в театре работает еще и киностудия. Ее усилиями фиксируется история . Когда-то по настоятельной просьбе Юрия Мефодьевича удалось отснять все репертуарные спектакли. Теперь видеоархив театра прирастает с каждым днем. И это отдельная радость для худрука.

18 июня Юрию Соломину исполнилось 87. 65 лет из них он служит верой и правдой Малому театру. Он старается избегать любого официоза, поэтому решил обойтись без пафоса и торжеств. А еще огорошил труппу новостью.

— Чтобы жить, работать, нужны силы, а еще в помощь нужны люди, — сказал народный артист СССР. — Мы с директором еще в прошлом году решили, а сейчас обнародуем, что у нас появилась должность заместителя художественного руководителя. Им стал Алексей Дубровский. Судя по вашим аплодисментам, правильное назначение я сделал.

Малый дорог_7 Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин во время сбора труппы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как рассказал «Известиям» режиссер, заслуженный артист России Алексей Дубровский, у худрука есть еще несколько замов по разным направлениям: Борис Любимов и Александра Соломина.

— Главное, что Юрий Мефодьевич всегда готов к диалогу! — сказал Дубровский. — Мы его очень любим и ценим. Только мнение Юрия Соломина является определяющим в Малом театре. А моя главная задача — быть рядом с ним и принимать участие в решении творческих вопросов. Это большая честь, потому что доверие Юрия Мефодьевича для меня очень много значит. К тому же это еще и большая ответственность.

Малый дорог_2 Заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра Василий Дубровский во время сбора труппы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Народная артистка России Людмила Полякова считает, что такого худрука, как в Малом театре, еще поискать.

— Соломин бессмертен! Сейчас ему назначили хорошего помощника, Лешу Дубровского. Он выпустил два потрясающие премьеры в прошлом сезоне. Ну что поделать, мы все не молодеем. Дай бог здоровья Юрию Мефодьевичу. А мы его будем беречь, целовать, обнимать.

Два века с Островским

В новом сезоне театр ждет несколько премьер . Владимир Драгунов готовит «Женитьбу Фигаро» по комедии Бомарше, в главной роли народный артист России Глеб Подгородинский. В феврале Алексей Франдетти поставит музыкальный спектакль «Свадьба Кречинского» по пьесе Александра Сухово-Кобылина.

— А мы с Алексеем Дубровским приступили к работе над «Собачьим сердцем» Булгакова, в котором я сыграю профессора Преображенского Филиппа Филипповича, то, что замечательно в кино сыграл Евстигнеев, — рассказал «Известиям» народный артист России Василий Бочкарев. — Михаил Афанасьевич настолько разноплановый, что всегда найдется возможность увидеть что-то свое в роли, да и в себе что-то открыть через персонажа.

Малый дорог_5 Сотрудники театра во время сбора труппы Государственного академического Малого театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Доктора Борменталя сыграет Игорь Петренко. Правда, «Известиям» актер признался, что мечтал о другой роли.

— Конечно, Шариков — роль-фонтан. И хотелось бы себе бросить вызов, насколько ты можешь быть убедительным, необычным в этом образе. Однако его сыграет Владимир Тяптушкин. Это уникальный артист, он даже чем-то мне напоминает молодого Андрея Панина. Таких сейчас нет. Но я счастлив, что мне предстоит поработать «в пас» с таким мастером, как Василий Иванович Бочкарев. Это уже победа для меня. Пока мы в самом начале пути, но скоро подойдем к этому процессу с лупами, — сказал Игорь Петренко.

Малый дорог_1 Актер Василий Бочкарев во время сбора труппы Государственного академического Малого театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Булгаковская премьера будет подарком к юбилею Василию Бочкареву, который отметит 22 ноября свое 80-летие.

Для Малого театра этот сезон особенный. 12 апреля 2023 года он отметит 20-летие главного драматурга страны Александра Николаевича Островского. Три спектакля по его произведениям готовятся к постановке. Андрей Цисарук возьмется за постановку «На бойком месте», Владимир Бейлис — за «Горячее сердце», а «Грозу» репетирует на Малой сцене народный артист России Владимир Носик. Юрий Соломин предложил актеру попробовать себя в режиссуре. Как говорит Носик, за «Грозу» он взялся неспроста. Когда-то этот спектакль ставил его учитель Борис Бабочкин — легендарный Чапаев. А теперь в спектакле будут задействованы ученики Соломина разных лет.

Кроме спектаклей, в апреле всех ждет XIII фестиваль «Островский в Доме Островского», посвященный 200-летию драматурга. Он пройдет на всех сценах Малого, включая филиал в Когалыме.

Малый дорог_3 Актер Владимир Носик во время сбора труппы Государственного академического Малого театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Смена поколений

В прошедшем сезоне Малый театр потерял нескольких своих коллег.

— Мне хочется вспомнить тех, кто еще в прошлом году был с нами, и почтим их минутой молчания, — сказал труппе Юрий Соломин. — Были трудные времена, на этих людях держался Малый театр. Но жизнь продолжается.

Малый дорог_6 Во время сбора труппы Государственного академического Малого театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Не успели все еще оправиться после кончины Бориса Клюева, как в феврале не стало народного артиста России Бориса Невзорова. Они были заняты в большом количестве спектаклей. Уход Невзорова стал для театра громом среди ясного неба. У него недавно родился ребенок, он выпускал одну премьеру за другой. «Физики», «Мертвые души». Успел сыграть премьеру Андрея Житинкина по Достоевскому — «Идиот». Как признался «Известиям» режиссер, одна зрительница ради этого спектакля сделала прививку. Это еще недавняя реальность, когда из-за ковида в театре были введены ограничения по посещаемости и требовался QR-код для входа.

«Признания этой женщины для меня стали философской парадигмой. Представляете, искусство заставляет человека измениться, для него оно становится стимулом жить», — сказал народный артист России Андрей Житинкин. Сейчас роль Бориса Невзорова в «Идиоте» играет Владимир Носик.

Малый дорог_4 Выпускницы Театрального училища им. М.С. Щепкина Алина Колесникова (справа) и Полина Лоран, принятые в труппу театра во время сбора труппы Государственного академического Малого театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Театр продолжает работу, на смену кумирам приходят новые и хорошо известные лица. В этом году кроме выпускников Театрального училища им. М.С. Щепкина в труппу театра был принят актер театра и кино Андрей Чернышов, известный по ролям в картинах «Маяковский. Два дня», «Маргарита Назарова». Для него Малый театр не чужой. Он — выпускник Щепкинского училища. После окончания которого долгое время служил в Ленкоме. Теперь вернулся домой.