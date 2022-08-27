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Малый дорог: кто сыграет профессора Преображенского

Старейший театр Москвы открыл 267-й сезон и готовит сразу несколько громких премьер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Труппа Малого, вернувшись из отпуска, поздравила своего художественного руководителя, народного артиста СССР Юрия Соломина с 65-летием службы, а он в ответ обрадовал коллег шестью премьерами в новом сезоне. А еще рассказал, что в качестве режиссера дебютирует народный артист России Владимир Носик, который поставит «Грозу» Александра Островского, чье 200-летие коллективу предстоит отметить 12 апреля. «Известия» побывали на сборе труппы и узнали подробнее о планах прославленного театра.

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Беречь, целовать, обнимать

Старейший театр столицы подошел нестандартно к традиционной торжественной встрече после летних каникул. Сбор труппы начали с просмотра кино. Фильм о Малом и его обитателях собственного производства — гордость худрука. Всё дело в том, что теперь в театре работает еще и киностудия. Ее усилиями фиксируется история. Когда-то по настоятельной просьбе Юрия Мефодьевича удалось отснять все репертуарные спектакли. Теперь видеоархив театра прирастает с каждым днем. И это отдельная радость для худрука.

18 июня Юрию Соломину исполнилось 87. 65 лет из них он служит верой и правдой Малому театру. Он старается избегать любого официоза, поэтому решил обойтись без пафоса и торжеств. А еще огорошил труппу новостью.

— Чтобы жить, работать, нужны силы, а еще в помощь нужны люди, — сказал народный артист СССР. — Мы с директором еще в прошлом году решили, а сейчас обнародуем, что у нас появилась должность заместителя художественного руководителя. Им стал Алексей Дубровский. Судя по вашим аплодисментам, правильное назначение я сделал.

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Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин во время сбора труппы

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин во время сбора труппы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как рассказал «Известиям» режиссер, заслуженный артист России Алексей Дубровский, у худрука есть еще несколько замов по разным направлениям: Борис Любимов и Александра Соломина.

— Главное, что Юрий Мефодьевич всегда готов к диалогу! — сказал Дубровский. — Мы его очень любим и ценим. Только мнение Юрия Соломина является определяющим в Малом театре. А моя главная задача — быть рядом с ним и принимать участие в решении творческих вопросов. Это большая честь, потому что доверие Юрия Мефодьевича для меня очень много значит. К тому же это еще и большая ответственность.

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Заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра Василий Дубровский во время сбора труппы Государственного Академического Малого театра

Заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра Василий Дубровский во время сбора труппы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Народная артистка России Людмила Полякова считает, что такого худрука, как в Малом театре, еще поискать.

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Соломин бессмертен! Сейчас ему назначили хорошего помощника, Лешу Дубровского. Он выпустил два потрясающие премьеры в прошлом сезоне. Ну что поделать, мы все не молодеем. Дай бог здоровья Юрию Мефодьевичу. А мы его будем беречь, целовать, обнимать.

Два века с Островским

В новом сезоне театр ждет несколько премьер. Владимир Драгунов готовит «Женитьбу Фигаро» по комедии Бомарше, в главной роли народный артист России Глеб Подгородинский. В феврале Алексей Франдетти поставит музыкальный спектакль «Свадьба Кречинского» по пьесе Александра Сухово-Кобылина.

— А мы с Алексеем Дубровским приступили к работе над «Собачьим сердцем» Булгакова, в котором я сыграю профессора Преображенского Филиппа Филипповича, то, что замечательно в кино сыграл Евстигнеев, — рассказал «Известиям» народный артист России Василий Бочкарев. — Михаил Афанасьевич настолько разноплановый, что всегда найдется возможность увидеть что-то свое в роли, да и в себе что-то открыть через персонажа.

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Сотрудники театра во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Сотрудники театра во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Доктора Борменталя сыграет Игорь Петренко. Правда, «Известиям» актер признался, что мечтал о другой роли.

Конечно, Шариков — роль-фонтан. И хотелось бы себе бросить вызов, насколько ты можешь быть убедительным, необычным в этом образе. Однако его сыграет Владимир Тяптушкин. Это уникальный артист, он даже чем-то мне напоминает молодого Андрея Панина. Таких сейчас нет. Но я счастлив, что мне предстоит поработать «в пас» с таким мастером, как Василий Иванович Бочкарев. Это уже победа для меня. Пока мы в самом начале пути, но скоро подойдем к этому процессу с лупами, — сказал Игорь Петренко.

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Актер Василий Бочкарев во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Актер Василий Бочкарев во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Булгаковская премьера будет подарком к юбилею Василию Бочкареву, который отметит 22 ноября свое 80-летие.

Для Малого театра этот сезон особенный. 12 апреля 2023 года он отметит 20-летие главного драматурга страны Александра Николаевича Островского. Три спектакля по его произведениям готовятся к постановке. Андрей Цисарук возьмется за постановку «На бойком месте», Владимир Бейлис — за «Горячее сердце», а «Грозу» репетирует на Малой сцене народный артист России Владимир Носик. Юрий Соломин предложил актеру попробовать себя в режиссуре. Как говорит Носик, за «Грозу» он взялся неспроста. Когда-то этот спектакль ставил его учитель Борис Бабочкин — легендарный Чапаев. А теперь в спектакле будут задействованы ученики Соломина разных лет.

Кроме спектаклей, в апреле всех ждет XIII фестиваль «Островский в Доме Островского», посвященный 200-летию драматурга. Он пройдет на всех сценах Малого, включая филиал в Когалыме.

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Актер Владимир Носик во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Актер Владимир Носик во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Смена поколений

В прошедшем сезоне Малый театр потерял нескольких своих коллег.

— Мне хочется вспомнить тех, кто еще в прошлом году был с нами, и почтим их минутой молчания, — сказал труппе Юрий Соломин. — Были трудные времена, на этих людях держался Малый театр. Но жизнь продолжается.

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Во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Не успели все еще оправиться после кончины Бориса Клюева, как в феврале не стало народного артиста России Бориса Невзорова. Они были заняты в большом количестве спектаклей. Уход Невзорова стал для театра громом среди ясного неба. У него недавно родился ребенок, он выпускал одну премьеру за другой. «Физики», «Мертвые души». Успел сыграть премьеру Андрея Житинкина по Достоевскому — «Идиот». Как признался «Известиям» режиссер, одна зрительница ради этого спектакля сделала прививку. Это еще недавняя реальность, когда из-за ковида в театре были введены ограничения по посещаемости и требовался QR-код для входа.

«Признания этой женщины для меня стали философской парадигмой. Представляете, искусство заставляет человека измениться, для него оно становится стимулом жить», — сказал народный артист России Андрей Житинкин. Сейчас роль Бориса Невзорова в «Идиоте» играет Владимир Носик.

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Выпускницы Театрального училища им. М.С. Щепкин Алина Колесникова (справа) и Полина Лоран принятые в труппу театра во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Выпускницы Театрального училища им. М.С. Щепкина Алина Колесникова (справа) и Полина Лоран, принятые в труппу театра во время сбора труппы Государственного академического Малого театра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Театр продолжает работу, на смену кумирам приходят новые и хорошо известные лица. В этом году кроме выпускников Театрального училища им. М.С. Щепкина в труппу театра был принят актер театра и кино Андрей Чернышов, известный по ролям в картинах «Маяковский. Два дня», «Маргарита Назарова». Для него Малый театр не чужой. Он — выпускник Щепкинского училища. После окончания которого долгое время служил в Ленкоме. Теперь вернулся домой.

Ну, а 1 сентября Малый откроет сезон «Ревизором». Стартовать постановкой Юрия Соломина стало доброй традицией театра.

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