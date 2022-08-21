Время подскажет: юбилей Кончаловского, гений Вампилова и поэзия Донбасса

Андрей Кончаловский отпраздновал свое 85-летие, подчеркнув, что самый большой праздник для него — осознать, сколько им сделано. В крымской бухте Капсель завершился фестиваль «Таврида.Арт – 2022», собравший креативную молодежь со всей России. Московский театр поэтов под руководством Влада Маленко в очередной раз отправится в Донбасс, чтобы выступить перед его жителями и защитниками. В Иркутской области спектаклями любительских и профессиональных театров отметили 80-летие со дня рождения Александра Вампилова. В поместье покойного миллиардера, коллекционера произведений искусства Джорджа Линдеманна обнаружены похищенные ценности Камбоджи. «Известия» выбрали самое интересное из мира культуры за неделю.

Праздник и зритель

Андрей Кончаловский 20 августа отпраздновал свое 85-летие , подчеркнув, что самый большой праздник для него — осознать всё то, сколько им сделано.

— Написал 30 сценариев, сделал 24 картины, поставил 10 спектаклей, — рассказал юбиляр «Известиям». — Я хочу, чтобы в Москве шли мои пять спектаклей, две оперы и одна рок-опера. И я буду на каждом спектакле в сентябре, октябре . Выйду и поделюсь со зрителями, почему я сделал эту постановку.

Время подскажет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Говоря о ситуации на Западе, где после начала специальной военной операции на Украине «отменяется» всё русское, включая культуру, Андрей Кончаловский заметил, что манипуляции через создание определенных моделей мышления давно используются социальной инженерией.

— Часть моих друзей-итальянцев написали мне отчаянные письма: «Как вы могли? Вы ...» Ну и так далее. На что я могу только ответить: «Поговорим через полгода». Потому что есть некий социальный проект, который говорит о том, что Россия — преступник или агрессор. Я по этому поводу очень мало высказываюсь, не хочу быть пророком. Но я знаю, что время всё меняет, — резюмировал народный артист.

Автора на сцену

В крымской бухте Капсель 19 августа завершился фестиваль «Таврида.Арт – 2022», собравший креативную молодежь со всей России. Одним из главных событий форума стал концерт-трибьют, посвященный деятельности продюсера Игоря Матвиенко, удостоенного почетного звания «Легенда Тавриды». В беседе с «Известиями» он рассказал о новом песенном конкурсе «Автора!», созданном по поручению президента России Владимира Путина.

— Почему конкурс называется «Автора!»? Песня же начинается с автора, а не с исполнителя. Но последние годы с профессиями композитора и поэта совсем грустная ситуация — начиная с вопроса отчислений и заканчивая упоминаниями в СМИ, — поделился Игорь Матвиенко. — Раньше была «Песня года», все знали Александру Пахмутову, Николая Добронравова. А сейчас никто не знает авторов — хорошо если исполнителя упомянут по радио.

Время подскажет Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По словам продюсера, процедура конкурса следующая: авторы присылают песни, жюри их отслушивает и отбирает. В итоге победившие композиции будут исполнять звезды и, если всё сложится, включат их в свой репертуар.

— Если это талантливо — рано или поздно твое творчество найдет путь и тебя услышат, — напутствовал Игорь Матвиенко творческую молодежь.

Насмешить и утешить

Московский театр поэтов в очередной раз отправится в Донбасс, чтобы выступить перед его жителями и защитниками. Худрук театра, актер и поэт Влад Маленко считает, что насмешить и утешить гораздо труднее, чем заставить плакать и надорваться , поэтому он включает в программы басни собственного сочинения.

— Там, где басни, всем весело, что в Москве с конфетами и девочками, что под Луганском на полигоне, — поделился Влад Маленко с «Известиями». — Люди смеются и говорят: «Давай еще про суслика, про хорька, про ежей-скинхедов, про гламурную креветку». Басня — это одна из ипостасей поэзии, причем пилотажная . Сказать про поэта «баснописец», всё равно что про актера — «клоун». Лучший комплимент.

Время подскажет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Говоря о том, почему ему и его команде хочется возвращаться в Донбасс, худрук заметил, что там настоящих людей видно. По его словам, это всё описано у Льва Толстого в «Севастопольских рассказах» : богатыри и храбрецы вдруг превращаются в ничтожества, а маленькие тщедушные люди становятся гигантами.

Любить и прощать

В Иркутской области состоялись мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Александра Вампилова. В поселке Кутулик Аларского района, на его родине, впервые открылся фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Свои постановки по произведениям Вампилова представили любительские театры из Иркутска, Ангарска, Усть-Кута, а также Республики Казахстан . Всего — 11 постановок.

Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова показал спектакль под открытым небом «Прогулки по Кутулику», созданный артистами Василием Коневым и Алексеем Орловым. В Иркутском областном ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Август. Расставания и встречи», а на сцене иркутского областного театра кукол «Аистенок» состоялся спектакль «Утиная охота. Сны Зилова» в постановке Бориса Константинова.

По мнению литературного обозревателя «Известий» Дарьи Ефремовой, секрет драматурга заключался в понимании будничного движения времени и поколения.

— Казалось бы — родился, учился, жил, написал всего четыре пьесы, ни до чего особенного не дожил, но именно в этой растворенности в обыденности и происходило самое важное для молодого советского драматурга шекспировской мощи, — заметила она. — Горькая тяжесть обыкновенной жизни, ее нищета, уязвимость, боль и страх — всё это между строк, в чеховских умалчиваниях гениального Вампилова. «Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди», — вот одна из его «программных» цитат. Или: «Если вы собираетесь полюбить, сначала научитесь прощать». Что может быть проще и сложнее.

Зависть богов

После публикации в популярном глянцевом журнале съемки особняка покойного миллиардера, коллекционера произведений искусства Джорджа Линдеманна в арт-мире разразился скандал. Оказывается, на некоторых постаментах в поместье отсутствовали скульптуры. Расследование показало, что кадры редактировались: на них были зачищены древние каменные артефакты, изображающие демонов и богов . Ценности, предположительно, датируются X веком и относятся к периоду правления Джаявармана IV, императора Кхмерской империи. Как заявили власти Камбоджи, эти скульптуры украдены много лет назад из одного из святилищ страны.

Время подскажет Фото: TASS/picture alliance/photothek/Thomas Trutschel

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, подобные истории случаются периодически, хотя не так часто попадают в прессу.

— Проблема происхождения различных древних артефактов, которые вывозились европейцами и американцами из Азии, Африки, Южной Америки, на сегодняшний день одна из самых острых для западных музеев и коллекционеров, — подчеркнул специалист. — Недавнее известие о том, что британский музей вернул Нигерии бенинскую бронзу, в общем-то из того же ряда.