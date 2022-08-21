Время подскажет: юбилей Кончаловского, гений Вампилова и поэзия Донбасса
Андрей Кончаловский отпраздновал свое 85-летие, подчеркнув, что самый большой праздник для него — осознать, сколько им сделано. В крымской бухте Капсель завершился фестиваль «Таврида.Арт – 2022», собравший креативную молодежь со всей России. Московский театр поэтов под руководством Влада Маленко в очередной раз отправится в Донбасс, чтобы выступить перед его жителями и защитниками. В Иркутской области спектаклями любительских и профессиональных театров отметили 80-летие со дня рождения Александра Вампилова. В поместье покойного миллиардера, коллекционера произведений искусства Джорджа Линдеманна обнаружены похищенные ценности Камбоджи. «Известия» выбрали самое интересное из мира культуры за неделю.
Праздник и зритель
Андрей Кончаловский 20 августа отпраздновал свое 85-летие, подчеркнув, что самый большой праздник для него — осознать всё то, сколько им сделано.
— Написал 30 сценариев, сделал 24 картины, поставил 10 спектаклей, — рассказал юбиляр «Известиям». — Я хочу, чтобы в Москве шли мои пять спектаклей, две оперы и одна рок-опера. И я буду на каждом спектакле в сентябре, октябре. Выйду и поделюсь со зрителями, почему я сделал эту постановку.
Говоря о ситуации на Западе, где после начала специальной военной операции на Украине «отменяется» всё русское, включая культуру, Андрей Кончаловский заметил, что манипуляции через создание определенных моделей мышления давно используются социальной инженерией.
— Часть моих друзей-итальянцев написали мне отчаянные письма: «Как вы могли? Вы ...» Ну и так далее. На что я могу только ответить: «Поговорим через полгода». Потому что есть некий социальный проект, который говорит о том, что Россия — преступник или агрессор. Я по этому поводу очень мало высказываюсь, не хочу быть пророком. Но я знаю, что время всё меняет, — резюмировал народный артист.
Автора на сцену
В крымской бухте Капсель 19 августа завершился фестиваль «Таврида.Арт – 2022», собравший креативную молодежь со всей России. Одним из главных событий форума стал концерт-трибьют, посвященный деятельности продюсера Игоря Матвиенко, удостоенного почетного звания «Легенда Тавриды». В беседе с «Известиями» он рассказал о новом песенном конкурсе «Автора!», созданном по поручению президента России Владимира Путина.
— Почему конкурс называется «Автора!»? Песня же начинается с автора, а не с исполнителя. Но последние годы с профессиями композитора и поэта совсем грустная ситуация — начиная с вопроса отчислений и заканчивая упоминаниями в СМИ, — поделился Игорь Матвиенко. — Раньше была «Песня года», все знали Александру Пахмутову, Николая Добронравова. А сейчас никто не знает авторов — хорошо если исполнителя упомянут по радио.
По словам продюсера, процедура конкурса следующая: авторы присылают песни, жюри их отслушивает и отбирает. В итоге победившие композиции будут исполнять звезды и, если всё сложится, включат их в свой репертуар.
— Если это талантливо — рано или поздно твое творчество найдет путь и тебя услышат, — напутствовал Игорь Матвиенко творческую молодежь.
Насмешить и утешить
Московский театр поэтов в очередной раз отправится в Донбасс, чтобы выступить перед его жителями и защитниками. Худрук театра, актер и поэт Влад Маленко считает, что насмешить и утешить гораздо труднее, чем заставить плакать и надорваться, поэтому он включает в программы басни собственного сочинения.
— Там, где басни, всем весело, что в Москве с конфетами и девочками, что под Луганском на полигоне, — поделился Влад Маленко с «Известиями». — Люди смеются и говорят: «Давай еще про суслика, про хорька, про ежей-скинхедов, про гламурную креветку». Басня — это одна из ипостасей поэзии, причем пилотажная. Сказать про поэта «баснописец», всё равно что про актера — «клоун». Лучший комплимент.
Говоря о том, почему ему и его команде хочется возвращаться в Донбасс, худрук заметил, что там настоящих людей видно. По его словам, это всё описано у Льва Толстого в «Севастопольских рассказах»: богатыри и храбрецы вдруг превращаются в ничтожества, а маленькие тщедушные люди становятся гигантами.
Любить и прощать
В Иркутской области состоялись мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Александра Вампилова. В поселке Кутулик Аларского района, на его родине, впервые открылся фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Свои постановки по произведениям Вампилова представили любительские театры из Иркутска, Ангарска, Усть-Кута, а также Республики Казахстан. Всего — 11 постановок.
Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова показал спектакль под открытым небом «Прогулки по Кутулику», созданный артистами Василием Коневым и Алексеем Орловым. В Иркутском областном ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Август. Расставания и встречи», а на сцене иркутского областного театра кукол «Аистенок» состоялся спектакль «Утиная охота. Сны Зилова» в постановке Бориса Константинова.
По мнению литературного обозревателя «Известий» Дарьи Ефремовой, секрет драматурга заключался в понимании будничного движения времени и поколения.
— Казалось бы — родился, учился, жил, написал всего четыре пьесы, ни до чего особенного не дожил, но именно в этой растворенности в обыденности и происходило самое важное для молодого советского драматурга шекспировской мощи, — заметила она. — Горькая тяжесть обыкновенной жизни, ее нищета, уязвимость, боль и страх — всё это между строк, в чеховских умалчиваниях гениального Вампилова. «Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди», — вот одна из его «программных» цитат. Или: «Если вы собираетесь полюбить, сначала научитесь прощать». Что может быть проще и сложнее.
Зависть богов
После публикации в популярном глянцевом журнале съемки особняка покойного миллиардера, коллекционера произведений искусства Джорджа Линдеманна в арт-мире разразился скандал. Оказывается, на некоторых постаментах в поместье отсутствовали скульптуры. Расследование показало, что кадры редактировались: на них были зачищены древние каменные артефакты, изображающие демонов и богов. Ценности, предположительно, датируются X веком и относятся к периоду правления Джаявармана IV, императора Кхмерской империи. Как заявили власти Камбоджи, эти скульптуры украдены много лет назад из одного из святилищ страны.
По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, подобные истории случаются периодически, хотя не так часто попадают в прессу.
— Проблема происхождения различных древних артефактов, которые вывозились европейцами и американцами из Азии, Африки, Южной Америки, на сегодняшний день одна из самых острых для западных музеев и коллекционеров, — подчеркнул специалист. — Недавнее известие о том, что британский музей вернул Нигерии бенинскую бронзу, в общем-то из того же ряда.
По словам эксперта, проблема заключается в том, что четких механизмов и строгой классификации тех или иных случаев вывоза и продажи ценностей до сих пор нет, поэтому, вполне вероятно, Линдеманны будут доказывать, что приобрели артефакты на законных основаниях.