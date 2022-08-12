Поставили на месте: чем удивят Безруков и Розовский

Шампанское и вишни в цвету. «Дон-Кихот» и «Джаз-комедия». Свет за 15 млн и гастроли по российским губерниям. А еще фестивали, творческие встречи, литературные гостиные и множество премьер. Московский губернский театр вступает в десятый сезон, театр «У Никитских ворот» — в сороковой. «Известия», побывав на сборах трупп, убедились в творческих амбициях обоих коллективов.

Парадный тост

Худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский появился на сцене с бутылкой шампанского и огромным фужером, куда и вылил игристый напиток. Чаша пошла по кругу, а худрук не без гордости подвел итог пройденного за 39 сезонов творческого пути: 15 тыс. показов спектаклей, включая гастрольные, и полтора миллиона посмотревших их зрителей. При этом в театре нет опусов-однодневок. Например, «Доктор Чехов» идет с момента основания. Среди постановок-долгожителей — «Роман о девочках», «Гамбринус», а также «Песни нашего двора» , которые вступили в свой 27-й сезон и были сыграны через несколько часов после сбора труппы.

Всего к началу юбилейного сезона театр, по словам худрука, поставил 180 спектаклей. Из них 120 Марк Григорьевич сделал сам. Шесть из восьми премьер юбилейного года он тоже оставил за собой, в том числе «Дон Кихота» Михаила Булгакова. Пьеса, написанная в 1938 году для Театра имени Евгения Вахтангова, не увидела свет при жизни автора и по сей день не пользуется режиссерским вниманием. Между тем Сервантес для Булгакова стоит в одном ряду с Гоголем и Мольером. И в его биографии, и в образе его главного героя Михаил Афанасьевич находил параллели со своей собственной судьбой.

Поставили на месте Сбор труппы театра «У Никитских ворот» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Худрук пообещал, что после Нового года на подготовку «Дон-Кихота» будут брошены все силы, только в этом случае удастся поспеть с премьерой к 27 марта, дню основания театра. Но — предостерег он — «датский» подход не может быть обращен против качества: главное, чтобы было высококлассно.

А первую премьеру сезона — пьесу Джорджа Бранта «Отстраненная» — зрители увидят уже 24 и 25 августа. Также в юбилейной афише — спектакль «Хомяки не живут в неволе» по пьесе французского драматурга Ясмины Реза «Бог резни», поставить ее худрук доверил Виктории Доценко. Премьеру «Проглотить удава» по пьесе Александра Каневского делают режиссеры Сергей Уусталу и Родион Вьюшкин. Аркадий Кац поставит спектакль по рассказам Бабеля.

Под аплодисменты зала Марк Розовский сообщил о важном приобретении. Вопреки слухам о санкционных нехватках светового оборудования учредитель, депкультуры Москвы, выделил театру 15 млн рублей на новый «свет». Теперь от светоцеха, считает худрук, потребуются колоссальные усилия: надо заново записать световую партитуру всех спектаклей, а их в репертуаре сейчас 65.

Поставили на месте Марк Розовский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Театр переживает подъем: если раньше мы работали с гантелями, то теперь занимаемся подъемом штанг. Можно говорить о том, что мы переживаем момент зрелости, — признался Марк Григорьевич «Известиям». — На кого мы ориентируемся? На Станиславского, Михаила Чехова, Мейерхольда, Питера Брука… Словом, многополярный театр. Живой академизм — наша школа.

Губернцев ждут

Губернский театр в честь 10-го сезона дал спектакль с худруком в главной роли. Сергей Безруков сыграл Сергея Безрукова, строгого, но справедливого руководителя. В зале сидела труппа и журналисты, а на сцене выстроили декорацию «Вишневого сада», одного из самых успешных губернских спектаклей: деревья в цвету, сено на полу, дачная мебель, макет господского дома. Встречать худрука вышел Фирс (актер Владимир Фирсов). «Не какой-нибудь кэжуал надел, в костюме пришел», — порадовался он парадному Сергею Витальевичу. А тот не замедлил блеснуть дарованиями: прочел из Гоголя («Русь, куда несешься ты?»), сыграл на бильярде, пожурил звуковиков за неработающий микрофон, поздравил юбиляров (в том числе начинающего свой 58-й театральный сезон народного артиста Виктора Шутова), вручил подарки новоиспеченным родителям, показал только что поступившей в труппу актрисе, как надо бить чечетку, спел напутственную и, конечно, рассказал о юбилейных планах.

В октябре в Губернском сыграют «Джаз-комедию» режиссера Аллы Решетниковой, где во всем масштабе развернется Губернаторский оркестр под руководством Сергея Пащенко. В ноябре Евгений Гомоной поставит пьесу «Женитьба. Почти по Гоголю» Андрея Ларионова , написанную по заказу театра для актеров старшего поколения. Повесть Бориса Лавренева «Сорок первый» о любви красноармейки и белогвардейского поручика покажут в марте (режиссер Иван Пачин). Последними в сезоне выйдут две большие работы: «Собака на сене» Лопе де Вега в постановке Александра Коручекова и «Девочка со спичками» Г.-Х.Андерсена, которую поставит Роман Феодори.

Поставили на месте Сбор труппы Московского Губернского театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы ничего не изобретаем, мы, как настоящие художники, живем вечными смыслами, заложенными в вечной классике, равно как и в лучшей современной драматургии, — поделился Сергей Безруков с «Известиями». — Остается только всё это прочесть по-настоящему, говорить не о себе, а об авторе, разгадать загадку этих бессмертных произведений . В «Вишневом саде» Фирса спрашивают: «Сколько тебе лет?» «А я уже не помню, сколько», — отвечает он. Вот когда так же скажут про Губернский, это значит, что мы победили.

Помимо больших и малых активностей — от экскурсий до фестивалей (V Большой детский стартует уже 29 сентября) — артисты отправятся в юбилейный гастрольный тур. По словам худрука, пока он находится под санкциями, театр не поедет ни в Италию, ни во Францию, но зато губернцев готовы принять Нижний Новгород, Иваново, Рязань, Владимир, Курск, Смоленск, Липецк, Воронеж, Калуга, Киров, Орел, Челябинск и Брянск. Сергей Безруков также сообщил, что во время отпуска прокатился по Сибири и Кавказу : там тоже с нетерпением ждут Московский губернский театр.